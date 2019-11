Se habrían reportado fallas en frenos de bus del SITM Metrolínea

El accidente que se registró entre dos buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea (un articulado del operador Metrocinco Plus y un padrón de Movilizamos), abre nuevamente los interrogantes sobre el estado de la flota de 237 vehículos entre articulados, padrones y alimentadores. Sobre este hecho, que está en materia de investigación, EL TIEMPO conoció una planilla en la que el conductor del articulado, Henry García, habría reportado un daño en el sistema de frenos.

El accidente, en el que el vehículo articulado chocó por detrás al padrón, ocurrió ayer sobre las 7:10 a. m. en cercanías a la Estación de Lagos, en sentido norte-sur. En los dos buses viajaban 22 personas que resultaron con heridas leves y fueron trasladadas rápidamente a dos centros médicos donde los atendieron.



Según manifestó Julián Arenas, director de Operaciones de Metrolínea, hasta ayer en la tarde el Ente Gestor no tenía un informe oficial de los operadores sobre las circunstancias que pudieron generar el accidente.

“Sabemos que fue un golpe de un vehículo por detrás al otro. Es un tema que no es normal, es atípico. Ellos (los operadores) están revisando el tema de mantenimiento, qué pudo haber pasado, están revisando el soporte tecnológico que tiene la flota”, señaló Arenas.



El funcionario resaltó que por fortuna la colisión no dejó hechos que lamentar y los heridos fueron atendidos de manera oportuna. Y añadió que el sitio donde ocurrió el hecho es complejo para la operación del Sistema porque hay invasión constante del carril exclusivo por parte de vehículos particulares.

En cuanto al mantenimiento, Arenas indicó que el Ente Gestor le hace seguimiento al mantenimiento y “revisamos que la flota salga bien. Nosotros no tenemos un equipo humano y técnico para verificar que se le hiciera mantenimiento, pero sí verificamos que se haga. Que ellos (operadores) dijeron que lo hicieron y si es cierto o mentira, no somos quién para entrar en esa discusión. El bus articulado estaba en su segundo recorrido y no hubo reporte del conductor de alguna anomalía en el primer recorrido”, precisó Arenas.



Sin embargo, EL TIEMPO conoció una planilla llamada ‘Inspección Preoperacional Diaria de Articulado - Gestión de Mantenimiento’ de la empresa Metrocinco Plus en la que el día martes el operario Henry García reseñó que el ‘retardador’, una especie de freno de la caja de velocidades del vehículo, no funcionaba.

El ‘retardador’ es un sistema que le ayuda al vehículo a reducir la velocidad y complementa el sistema de frenos. Ahora se espera el resultado de las pesquisas.



Según le manifestaron a EL TIEMPO, el operador del bus padrón, Asael Ramírez, reportó que en el momento del choque él salía del carril exclusivo para continuar hacia Lagos cuando fue impactado. Y complementó con que el conductor del articulado le indicó que los frenos no le respondieron y reiteró que la noche anterior había dejado la recomendación en patios de la falla en el sistema.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA