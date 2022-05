A los 68 años, María Rosalba García de Sepúlveda, una excombatiente de las Farc durante 45 años, y que logró superar una cirugía de corazón abierto, celebra su título de bachiller académico en el antiguo ETCR Pondores (La Guajira).



El título le fue otorgado junto a otros 19 graduados por la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Conejo, en el corregimiento de Conejo, a la cual pertenece la vereda de Pondores, en zona rural de Fonseca.



Confiesa que no fue fácil estudiar, “parecía imposible, pero no, me gradué”, en su vida había leído algunos libros, cartas y textos del día a día.



(Además, En video: la exclusiva playa de Cartagena donde asesinaron al fiscal Pecci)

A los 11 años de edad tuvo que soportar la pérdida de su madre y a los 17 años el fallecimiento de su padre

parecía imposible, pero no, me gradué FACEBOOK

TWITTER

“Fue duro estudiar porque no entendía muchos temas, pero gracias a Dios está la internet. Es una bendición. Buscaba todo lo que no entendía. También me apoyaba en mi familia”, señala.



Para ella su familia, son los excombatientes con quienes ha estado gran parte de su vida.



A los 11 años de edad tuvo que soportar la pérdida de su madre y a los 17 años el fallecimiento de su padre, por lo que a sus 18 años y habiendo cursado hasta primero de primaria, entró a formar parte de las Farc.



Desde que inició su tránsito a la legalidad, hace cinco años, su mayor deseo era estudiar, por lo que logró vincularse al proyecto educativo ‘Arando la educación’, el cual permite a jóvenes y adultos en proceso de reincorporación, sus familias y a sus comunidades formarse como bachilleres.



(Le puede interesar: El pueblo colombiano que se detiene 90 minutos para ver jugar a Luis Díaz)



Este proyecto forma parte del convenio entre el Consejo Noruego para Refugiados y el ministerio de Educación Nacional, con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Arando su futuro

Si logro ingresar a una Universidad me gustaría estudiar Ciencias Sociales o Historia. Me gusta la historia. Cada ser humano tiene una historia y una forma de contarla FACEBOOK

TWITTER

En 2017, una cirugía a corazón abierto por problemas cardíacos, casi le arrebata su sueño de graduarse como bachiller, “no era mi hora”.



Una vez recuperada en 2019, inició cursando el grado sexto. Cuando apareció la pandemia del covid-19, las clases presenciales se suspendieron, sin embargo, el proceso continuó de forma virtual.



García, recuerda que el apoyo constante de los profesores fue fundamental, “se tomaban la molestia de visitarnos una o dos veces a la semana en la vereda de Pondores y nos daban explicaciones personales”, afirma.



(Le puede interesar: Menor muere en medio de procedimiento policial en el oriente del Cauca)



María Rosalba, es ejemplo vivo que nunca es tarde para estudiar, por eso no le toma tiempo responder cuando se le pregunta qué aspira lograr ahora que obtuvo su título de bachiller, “la estabilidad económica. Es importante para todo”.



"Si logro ingresar a una Universidad me gustaría estudiar Ciencias Sociales o Historia. Me gusta la historia. Cada ser humano tiene una historia y una forma de contarla. Cada región tiene su historia. Lo mismo pasa con el conflicto, con lo que ha pasado en Colombia".

Más de cuatro mil reincorporados

poseen título de bachiller

Con corte a marzo de 2022, dentro del proceso que lidera el Gobierno nacional, 4.070 personas en reincorporación poseen el título de bachiller.



“Con el acompañamiento directo a María Rosalba García y a las 12.826 personas que hacen parte del proceso de reincorporación, el Gobierno nacional ratifica su compromiso con la construcción de paz y reconciliación en Colombia”, aseguró Andrés Stapper, director de la ARN.



(Vale la pena leer: Menor muere en medio de procedimiento policial en el oriente del Cauca)



Sostiene además que, el Gobierno nacional avanza en su compromiso de gestionar y acompañar el acceso a educación básica, media y superior por parte de la población en reincorporación que reside dentro y fuera de los antiguos ETCR.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha