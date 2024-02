Video: este es el puma que estaría cazando ganado y animales domésticos en Caldas

Un puma adulto fue visto en las últimas horas cerca de fincas del municipio de Villamaría, en Caldas.



La comunidad de la vereda Montaño señaló haberlo visto por primera vez en la mañana del miércoles; sin embargo, menos de 24 horas después, el felino quedó registrado en cámaras instaladas por la comunidad que quería monitorear el animal que se está comiendo a algunos animales domésticos y ganado.



Y es que este jueves, luego de que varios ciudadanos denunciaron ante las autoridades la muerte de los animales, estas confirmaron que – tal como se ve en el video- se trata de un puma que habría descendido de la parte alta de la montaña.

Tras el hallazgo, las autoridades ambientales iniciaron una campaña para que los campesinos, y comunidad que visite la zona, lo ahuyenten con métodos que no le lastimen, de manera que no se ponga en peligro ni la especie ni a las personas.



Desde la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, entregaron varias recomendaciones, entre las que están:



El puma sería el responsable de las recientes apariciones de ganado y animales domésticos muertos. Foto: Archivo Particular

- Utilizar cercas eléctricas con al menos tres hilos energizados.



· Recorrer por lo menos dos veces por semana los linderos de los potreros, si es posible en compañía de un perro para que su olor se impregne y contribuya a ahuyentar a los felinos (inclusive el orín de los humanos cumple una función similar).



· En caso de encontrar huellas o indicios de presencia de puma en los potreros, caminos o corrales, alertar a los vecinos y quemar papeletas a nivel del suelo durante tres noches o atardeceres consecutivos



· Si se confirma la presencia de un felino, colocar elementos en los árboles o en las cercas que se muevan con el viento y produzcan ruido. Igualmente, se pueden instalar espantapájaros en diferentes potreros construidos con ropa impregnada de sudor.



· Si un animal fue cazado por el felino, no enterrarlo, ya que esto promoverá más ataques; se recomienda dejarlo en el sitio para que regrese a alimentarse. Posteriormente, se puede ahuyentar con luces, pitos o sonidos fuertes que le generen una experiencia negativa al ingresar a los potreros.



· Realizar aspersiones periódicas con creolina (veterina) en los cercos perimetrales de la finca.

En #Villamaría, Caldas, captaron a este puma rondando los potreros (se comió algunos animales). Las recomendaciones de @Corpocaldas: no perseguirlo y ahuyentarlo con sonidos y objetos que se muevan.@ColombiaET



📹: Comunidad de la vereda. pic.twitter.com/gExZ0F7Et4

Finalmente, la petición de la autoridad ambiental es que, en caso de observar un puma, no se persiga ni acose y, si tiene crías, no intentar capturarlas o hacerles daño, pues esto podría generar ataques.



“Normalmente los felinos silvestres se desplazan a través de las zonas boscosas y no es usual que permanezcan allí durante períodos largos, por eso su permanencia en el sector nos indica que se debe fortalecer la implementación de las medidas recomendadas por esta autoridad ambiental para ahuyentar el ejemplar”, indicó Ricardo Agudelo Salazar, subdirector (e) de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas.



De acuerdo con el profesional, las medidas establecidas para el ahuyentamiento de los felinos silvestres han demostrado ser efectivas cuando son utilizadas constantemente, ya que los ataques suelen presentarse en la tarde o al anochecer, en potreros relativamente alejados de las viviendas, de pendientes y de espacios sin cercas que los separen del bosque.

