Se dañaron 689 vacunas de Sinovac en Risaralda por pérdida de frío

Al menos 689 vacunas contra el covid-19 del laboratorio Sinovac tuvieron que ser desechadas en Risaralda debido a la pérdida de la cadena de frío y deberán ser reemplazadas por la IPS vacunadora de la Universidad Tecnológica de Pereira.(Lea también: Antioquia busca aplicar 100 mil vacunas al día tras anuncio de Duque)

De acuerdo con lo informado por el Gobierno departamental, el suceso se presentó en abril pasado y tras el proceso de evaluación del Invima, este instituto indicó que -según las recomendaciones del laboratorio- las dosis debían desecharse.

Desde el momento del suceso hasta esta semana las dosis estuvieron en cuarentena a la espera de una determinación

"Una vez en manos de la IPS vacunadora, perdieron dos grados de lo recomendado; ellos nos informaron, nosotros al Ministerio y ellos al Invima. Desde el momento del suceso hasta esta semana las dosis estuvieron en cuarentena a la espera de una determinación", manifestó Sandra Gómez, gerente covid-19 de la Gobernación de Risaralda.



Gómez precisó que las vacunas no se perderán, sino que deberán ser reemplazadas. Este gasto será cubierto por la póliza que contrató la IPS.



(Además: Pandemia tiene al 40% del personal de salud con algún trastorno mental)



"En este momento, estamos a la espera de que el Ministerio le diga a la aseguradora a dónde consignar el dinero y así dar paso a reemplazarlas. Los risaraldense no se quedarán sin esas dosis", aseguró la gerente covid-19.



Hasta la fecha, en Risaralda ya se han vacunado 205.573 personas y desde que inició el proceso de vacunación no se habían presentado hechos similares.

