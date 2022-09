Desde hace un año el sufrimiento y la nostalgia acompañan los días de Yair Romero y su esposa Yomaira Troncozo, luego de enterarse a la 1:30 de la madrugada del 13 de septiembre del 2021 que dos de sus hijos habían muerto en un accidente de tránsito a unas calles de su vivienda.



A ambos todavía les parece absurdo y difícil de asimilar, cómo en cuestión de unos segundos, los sueño de dos adolescentes llenos de vida y aspiraciones se truncaron por la doble tragedia que tocó las puertas de su familia.



María Camila y Lenoir de 18 y 17 años respectivamente, integrantes de este núcleo son dos de los seis jóvenes que murieron arrollados por una camioneta, cuando caminaban por un costado de una de las calzadas de la Troncal del Caribe a la altura del sector de Gaira en Santa Marta.



Las otras víctimas de este siniestro vial fueron: Rafaela Petit de 30 años, Laura Valentina de Lima de 18 años, María Camila Martínez de 24 años y Juan Álzate de 18 años. En este suceso resultó herido un menor que ese día llegaba a sus 14 años de edad.

La noche de la tragedia

Maria Camila Martínez, Maria Camila Romero, Juan Diego Álzate Ordóñez, Elenoir Romero, Rafaela Petit y Laura Valentina De Lima. Foto: Archivo particular

Este grupo de jóvenes se había reunido en la noche para celebrar el cumpleaños del adolescente. Inicialmente estuvieron compartiendo en un establecimiento público, pero luego decidieron marcharse a una casa a continuar la fiesta por un tiempo más.



Los siete amigos caminaban con rumbo a su nuevo destino, y justo cuando atravesaban la doble calzada, fueron embestidos violentamente por una camioneta conducida por el empresario samario Enrique Vives Caballero, quien también había estado participando de la fiesta de cumpleaños de un allegado y se dirigía hacia su residencia en el sector de Pozos Colorados.



Desafortunadamente para todos los implicados en este hecho, la velocidad en la que se desplazaba Vives era tan alta que no alcanzó a ver a los peatones que estaban en fila sobre el costado izquierdo de la vía y no pudo evitar embestirlos con su vehículo y dejar el trágico saldo de seis muertos y un herido.

Una pérdida difícil de afrontar

Yair Romero, padre de dos de las víctimas, decidió tatuarse el rostro de sus hijos en sus brazos y piernas. Foto: Cortesía

Yomaira dice que no parece que haya transcurrido ya un año, de aquella madrugada que recibió la noticia que le causó una herida que sigue abierta causándole un dolor indescriptible en su corazón de madre.



Recuerda que como era costumbre, la madrugada del 13 de septiembre estaba acostada, pero no lograba conciliar el sueño por estar pendiente del regreso de sus dos hijos.



“Lastimosamente mis niños no volvieron y perdí para siempre la alegría, cariño y la compañía de ellos”, expresó la madre para quien le es inevitable quebrantarse al pensar en lo que sucedió.



Cuando recibió la noticia, entró inmediatamente en un estado de shock y quedó inmóvil sin saber qué hacer.



Su esposo Yair, fue quien valientemente salió corriendo de la casa, esperando que todo fuera un error; sin embargo, para su infortunio y pesar, al llegar al lugar que le indicaron, se encontró con la dantesca escena que inmediatamente lo desmoronó.



En medio de la carretera yacía sin vida Leonir y en unos 100 metros más adelante el de María Camila, junto a ellos sus amigos que los acompañaban en una noche que había sido de alegría y festividad.



Yomaira por su parte, ni siquiera cuando escuchó de la propia voz angustiada de Yair lo que había pasado, podía creer la mala hora de sus niños, como ella misma les decía.



Solo unos días después que le entregaron los cuerpos y llegó el momento de despedirlos, fue cuando afrontó la realidad y lo que estaba pasando, y entonces entendió que perdió a dos de sus grandes amores.

La vida le cambió a toda la familia

A partir de ese momento, nada ha vuelto a ser lo mismo en la casa de los Romero Troncozo. Yomaira, expresa que “hay días más difíciles que otros”.



“Trato de ponerle el pecho al destino por mis otros dos hijos, pero cuando llega una fecha especial o en ocasión es inevitable recordarlos y sentir esa punzada en el pecho que siento que me ahoga”, narra la mujer.



En diferentes lugares de la residencia reposan cuadros de gran tamaño de Leonir y María Camila. Para los padres esta es una manera de rendirles un homenaje y siempre tener presente a los que ya no están, por eso incluso Yair Romero, decidió tatuarse el rostro de los dos en sus brazos y piernas.



Yair asegura que sus hijos fallecidos son irremplazables, no obstante, admite que su consuelo y quien le da ha dado las fuerzas para levantarse es la nieta que le dejó Maria Camila.



“Esa niña se ha convertido en la luz de la casa. Cuando la veo y la abrazo, siento más presente a su mamá y eso me llena de ánimos”, manifiesta el hombre.



La doble tragedia cambió la vida y los planes de toda la familia Romero. Por ejemplo Lorenzo, hermano de Leonir, quien estaba viviendo en Medellín forjando una carrera en el fútbol, tuvo que cancelar todo y regresar a Santa Marta porque sus papás lo necesitaban.



“Llegar aquí y no encontrar a mis dos hermanos fue muy duro”, detalla Lorenzo, quien al ver a sus padres destrozados, no dudó en decidir quedarse a sus lado y empezar de nuevo.



Actualmente estudia psicología en la universidad Sergio Arboleda con la intención de aprender técnicas y estrategias que puedan servirle en su vida y transmitir a sus seres queridos para ayudarle a afrontar de la mejor manera el duelo por la ausencia de dos de sus integrantes.

No hubo justicia

Para los Romero al igual que las otras cinco familias involucradas, no se hizo justicia en este caso. Si bien, aceptan que Enrique Vives no tuvo la intención de causar con su camioneta semejante tragedia, también esperaban que le impusieran un castigo ejemplar que enviara un mensaje a la sociedad y evitara que un hecho similar por manejar en exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol volviera a repetirse y enlutar a más colombianos.



“Ya no hay nada que lamentar. Ninguna circunstancia nos devolverá a nuestros familiares. De todas maneras queda un sin sabor al darnos cuenta como la justicia favoreció al señor Vives por su prestigio y condición económica. Estamos seguros que si el responsable de esto hubiese sido uno de nosotros estaría por muchos años en la cárcel”, sostiene Yair Romero.



Yomaira por su parte, aunque se quedó esperando escuchar por lo menos unas disculpas de Enrique Vives por haberle arrebatado a sus dos hijos, dice desde su adolorido corazón que lo perdona y que le desea que logre ser feliz junto a su familia, que afortunadamente tiene completa y a su lado.

El proceso judicial que enfrentó Vives

Facebook Twitter Linkedin

Enrique Vives pasó su primera noche en la cárcel. Foto: Inpec

El empresario Enrique Vives a lo largo de este proceso solo en una oportunidad, cuando intervino en una audiencia virtual lanzó una palabra de perdón a las familias de las víctimas.



Del resto, solo se dedicó con sus abogados a defenderse y buscar la manera de tumbar los argumentos y pruebas que tenía la Fiscalía para tenerlo privado de la libertad en una cárcel y judicializarlo por un delito de dolo eventual que le significaría una condena de muchos años.



Finalmente y en un tiempo fugaz, sin ni siquiera cumplirse un año del accidente, su abogado, tras reparar económicamente por medio de la aseguradora del carro a los familiares de los fallecidos, logró evitar el juicio y llegar a un acuerdo con el fiscal que fue avalado por un juez para que pagara poco más de siete años con el beneficio de casa por cárcel.



Enrique Vives, además se encuentra tramitando un permiso de libertad condicional para retomar sus obligaciones laborales en la capital del Magdalena.



Su abogado Alex Fernández, insistió que en este hecho que ninguno quiso que sucediera la responsabilidad fue compartida tanto del conductor, como de los transeúntes que estaban en la madrugada atravesados en una carretera nacional con problemas de luminaria y de alto tráfico vehicular.



Fernández consiguió que a Vives no se le pudiera comprobar con exactitud el estado de alicoramiento en el que manejaba el vehículo, por la falta de una prueba de alcoholemia de rigor que debió practicar Medicina legal durante los actos urgentes.

Una indemnización que dejó un sin sabor

La Fiscalía reveló que los familiares de las seis víctimas fatales y del adolescente herido fueron indemnizados con un monto de $1.715 millones que distribuyó entre todos la firma asegurada de la camioneta que conducía el empresario Enrique Vives Caballero.



Para desembolsar la reparación económica a cada familia, fue necesario que firmaran una documentación en la que aceptaran que a Vives Caballero le modificaran la conducta procesal de dolo eventual por la de homicidio culposo que lo beneficiaría con una amplia rebaja de pena, como efectivamente sucedió.



Aunque dicha condición causó inconformidad en padres, hijos y hermanos, finalmente todos accedieron a llegar un acuerdo para recibir el recurso que les ofrecieron ajustado al perfil y características del fallecido.



Este martes, desde las 4:00 p. m., hasta las 9:00 p. m., se estarán realizando misas y eventos en Gaira, como tributo a las víctimas. Las familias se dirigirán a la carretera donde ocurrió el accidente y pondrán flores y velas para recordar y orar por sus seres queridos.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv