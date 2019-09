Se cumple un año de la misteriosa desaparición de un niño en Magdalena

Este viernes 20 de septiembre se cumplió el primer año de la misteriosa desaparición del niño Alberto Cardona en Tigrera, corregimiento de Minca en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Albertico, como le decía cariñosamente su familia, salió de su casa un jueves, hace 365 días con su padre al colegio en el que estudiaban sus hermanos para buscar las notas académicas, esa fue la última vez que ambos fueron vistos con vida.



Dos días después, el cuerpo del papá también de nombre Alberto Cardona, apareció en un roca en el río y presentaba un impacto de arma de fuego; del niño que el 30 mayo cumplió 7 años de edad no se volvió a saber nada.

Desde entonces, su madre Yuliana Sanguino y sus hermanos Ramón y Jesús viven con el dolor de la ausencia del miembro más pequeño del núcleo familiar.En Tigrera y Minca, los habitantes todavía se preguntan qué pudo pasar con Albertico, quien ha sido buscado por agua, tierra y aire pero no existe rastro alguno de su paradero.

Yuliana aunque se queja porque considera que su hijo ya fue olvidado por las autoridades, no pierde la fe de ver de vuelta a su pequeño, con quien muy poco compartía por no tener su custodia y vivir lejos, lo que hace más grande su tristeza y desespero de saber de su paradero y las condiciones en que se encuentra.



"De Albertico solo tengo algunos juguetes y una camisa que era su favorita, siempre tomo estas cosas que lo hacían tan feliz y lo recuerdo como ese niño alegre e inquieto que cuando veía me abrazaba y me llenaba de besos", cuenta la mamá.



Yuliana vive en Los Alpes, un barrio humilde de Santa Marta, donde permanece con sus otros dos hijos a la espera de un milagro que la regrese con su pequeño.



"Sueño muchas veces que abro la puerta de la casa y mi hijo regresa con esa sonrisa grandota con la que siempre me esperaba, luego despierto y el dolor es más fuerte porque no está conmigo", agrega.

Los niños en varias ocasiones me preguntan qué pasó con su hermano y no sé qué responderle, solo les digo que tengan confianza en Dios que algún día estaremos todos nuevamente juntos FACEBOOK

Su corazón de mamá le dice que Albertico sigue vivo y que está bien, por eso clama a la Alcaldía, al Ejército y hasta al Presidente de la República que lo sigan buscando.



"Me cansé de ir a Tigrera y no encontrar respuesta, de llamar a las autoridades y que no me dijeran nada, es como si todos ya se hubiesen olvidado de mi niño, sin embargo, aquí sigo yo aferrada a una noticia positiva que me diga que Albertico fue encontrado y que estará de nuevo con su mamá y hermanos que tanto lo extrañamos", sostiene.



Jesús y Alberto, luego de aquel episodio en el que su padre fue asesinado y su hermano desapareció, han necesitado asistencia psicológica por parte del Bienestar Familiar. Actualmente, aunque se muestran tranquilos e intentan de llevar una vida normal en su casa y el colegio, les resulta imposible no recordar al menor de la familia y preguntarse lo que sucedió.



"Los niños en varias ocasiones me preguntan qué pasó con su hermano y no sé qué responderles, solo les digo que tengan confianza en Dios que algún día estaremos todos nuevamente juntos", puntualiza la mamá.

Búsqueda sin resultados

La Alcaldía en su momento ofreció una recompensa de $ 70 millones para encontrar a Albertico Cardona, aun así hasta ahora no ha habido ninguna información.



El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Berdugo, asegura que un año después no hay novedad sobre este caso y que es el Gaula del Ejército quien asumió la búsqueda.



"Fueron varias semanas de exploración intensa en la zona por parte de toda la institucionalidad, lastimosamente no tuvimos resultados y suspendimos la labor, de todos modos la investigación sigue y estamos a la espera de esclarecer el crimen del señor Alberto Cardona y saber qué sucedió con su hijo", precisa el alto oficial.



En el corregimiento de Minca, la comunidad se solidarizó con esta familia y han repartido folleto y pegado carteles por todos los negocios, sin embargo, sus esfuerzos también han sido infructuosos.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO Santa Marta

En Twitter: @rogeruv