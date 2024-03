Emergencia en Nariño: tres municipios incomunicados por la caída de banca de única vía

Ante las constantes peticiones del alcalde de Barbacoas, Mario Hurtado Quiñónez, la gobernación de Nariño decretó la urgencia manifiesta en la subregión del triángulo del Telembí.



Allí, tres municipios se encuentran incomunicados por la caída de la banca en la única vía que permite la conexión con el resto del departamento.

En la vía que conduce del corregimiento de Junín a Barbacoas a la altura del sector conocido como la Culumpia el pasado 17 de febrero se registró el hecho, lo que impidió el paso de toda clase de vehículos, dejando totalmente aislados a los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, en la costa Pacífica nariñense.



“No hemos tenido la respuesta técnica del Ejército para la instalación de un puente militar”, indicó el funcionario y luego declaró: “Necesitamos que las decisiones que se tomen sean con celeridad, si ya el Ejército tiene la posibilidad de ponernos un paso provisional, hay que hacerlo”.



“Aquí las decisiones no podemos tomarlas tan tarde porque para pasar a los enfermos se lo debe hacer de una manera manual, por eso hay que tomar decisiones a la mayor brevedad posible”, aseguró.



Sus reclamos y peticiones surtieron efecto, porque la gobernación de Nariño determinó decretar la urgencia manifiesta para el triángulo del Telembí.



Se trata de una medida jurídica que le brinda herramientas al departamento para destinar recursos económicos a la atención de la crisis originada por la falla en la citada carretera.



Una vez declarada la urgencia manifiesta se efectuará la revisión del proyecto de construcción de un puente provisional, para habilitar el tránsito de vehículos de carga y pasajeros.



“Se hará la contratación para empezar las obras de manera inmediata, para la mitigación de la emergencia que estamos viviendo”, enfatizó.



Pero la solución definitiva en el sector consiste en avanzar con el proyecto vial entre Junín y Barbacoas, el cual dispone de recursos para la intervención de la vía en cinco puntos críticos.



El secretario de Gobierno de Nariño, Benildo Estupiñán, dijo que “vamos a hacer rápidamente una contratación para construir un puente que pueda resolver de manera provisional este asunto”.



Enfatizó que ante la preocupación de las comunidades, se dispuso de planes de contingencia en materia de transporte y salud, “solo les pedimos un poco más de paciencia, que tengan la certeza que hay un gobierno departamental que hace las gestiones para atender la emergencia y resolver de manera definitiva la situación”.



Según la revelación del líder comunitario de Barbacoas, Celso Cabezas, por el aislamiento que viven los tres municipios, se han incrementado los precios de los productos básicos de la canasta familiar.



“Lo grave es que no podemos sacar a nuestros enfermos, estamos ante una situación en la que no hay un responsable desde hace más de 15 días”, dijo y solicitó a los gobiernos municipal y departamental una intervención inmediata en la carretera.



“Esa intervención ya se debió haber dado, la declaratoria de urgencia manifiesta debió haberse dado hace mucho rato para poder contratar la obra”, sostuvo.



Para la concejal de Barbacoas Matilde Casanova, en la región se vive una situación dramática “porque los precios de los productos se elevaron, también subió la gasolina, los barbacoanos esperamos que a este trayecto se lo intervenga muy rápido”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO