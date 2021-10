Con plantón en Popayán, habitantes de Argelia rechazaron la violencia

Hasta el parque Caldas en Popayán, llegaron padres de familia, docentes, líderes y comunidad de Argelia, sur del Cauca, para exigir a los gobiernos Departamental y Nacional acciones concretas para superar la crisis humanitaria que viven desde hace más de un mes por cuenta de los combates entre grupos armados, y entre estos y el Ejército Nacional.

“Nos hemos sumado a este plantón aquí en la ciudad de Popayán para hacer un llamado al gobierno departamental y nacional para que atiendan las solicitudes que hacemos los habitantes del municipio de Argelia. El alcalde ha dado a conocer en varias ocasiones la problemática que padece nuestro municipio. En este momento estamos a la espera de que el Gobierno Nacional haga presencia, no quizá con fuerza pública, sino con inversión social en nuestro territorio”, expresó el concejal de Argelia, Heber Duván López.



Y es que una seguidilla de actos violentos se ha venido presentando en esta localidad del sur del Cauca, que ha dejado varios civiles e integrantes de las disidencias de las Farc muertos, así como cientos de desplazados.



"La comunidad educativa del corregimiento El Sinaí hemos tomado la iniciativa de hacer un plantón en solidaridad con el pueblo de Argelia que busca precisamente despertar la solidaridad y la empatía de los colombianos para que nos hagan aportes y donaciones para solucionar parte de todas las necesidades que están sufriendo las personas. Ya son 5.000 desplazados como producto de estas confrontaciones”, expresó Guillermo Mosquera Miranda, rector de la Institución Educativa El Sinaí.



Hasta los niños han quedado en medio de las balas como se observa en varios videos. Cerca de 1.000 estudiantes no han podido retornar a clases por enfrentamientos entre los grupos armados.



“Lo más preocupante de esto es que los niños están en un riesgo inminente, se les están vulnerando sus derechos y tanto el gobierno departamental como nacional, no han hecho la atención oportuna que permita que estos niños no sufran afectaciones, principalmente el derecho y las afectaciones psicológicas que deja la guerra y que seguramente después en las instituciones educativas nos tocará afrontar”, agregó el docente.



Así mismo, señaló que los menores están distribuidos en cinco albergues de las diferentes veredas y corregimientos del municipio.



Más 800 personas se instalaron en el coliseo del casco urbano tras huir de los enfrentamientos armados. Denuncian que los últimos nueve días han sido los más intensos.



El director de la Unidad para las Víctimas en Cauca, Dan Harry Sánchez Cobo, indicó que han brindado atención a cerca de 450 familias.



En menos de un mes, se han registrado cuatro desplazamientos masivos.



“Los desplazamientos se han registrado en corregimientos como La Belleza, Sinaí, El Plateado y El Mango”, expresó Daniel Molano, defensor del Pueblo en Cauca.

