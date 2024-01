 Turista murió por inmersión en las playas de San Bernardo del Viento (Córdoba)

La turista Luz Ariana Ruiz Vega pereció ahogada en las playas de San Bernardo del Viento (Córdoba), cuando el fuerte oleaje que por estos días se registra en la zona, la arrastró mar adentro.



El caso ocurrió en el sector de La Ye, en la zona de playas del municipio, el mismo lugar donde se encuentra ubicado el muelle turístico.



Luz Ariana Ruiz Vega, de 59 años de edad había llegado inicialmente a pasar unos días de vacaciones en las playas de Coveñas, en la subregión Golfo de Morrosquillo, en compañía de su esposo, una persona de origen mexicano.



Sin embargo la pareja fue invitada por amigos a la zona de San Bernardo del Viento donde esperaban pasar varios días de descanso.

San Bernardo del Viento (Córdoba).

La diferencia del mar de Coveñas (Sucre) con el mar de San Bernardo del Viento y de Moñitos en Córdoba, es la fuerza con la que llega a la playa y las olas de gran tamaño, por encontrarse en un área de mar abierto.



“En Coveñas el mar es más calmado, el agua en cálida y poco profunda, pero sin embargo no deja de presentarse percances con los bañistas, en San Bernardo y Moñitos es diferente, tiene mucha fuerza”, explica Saúl Robles, veterano pescador de la región.



La pareja de esposos llegó a la playa cerca de las 5:30 de la tarde, cuando las olas se encuentran en su máxima altura. Luz Ariana Ruiz Vega ingresó al mar, al parecer sin tomar las precauciones del caso y rápidamente fue arrastrada por las fuertes corrientes.



De acuerdo con testigos del hecho, su esposo trató de ayudarla y de sacarla, pero también fue llevado hacia la zona profunda.



Varios nativos del sector intervinieron para sacar a la pareja lanzándole cuerdas, hasta que lograron regresarlos a la orilla. Explicaron que la mujer había sufrido las consecuencias de la situación y tragado demasiada agua.



“Ella fue la más afectada. Al señor logramos sacarlo y estabilizarlo con reanimación, pero la señora estaba muy mal. Se le prestaron los primeros auxilios y fue llevada hasta el hospital local, pero fue imposible salvarle la vida”, contó Alejandro Martínez, quien participó en la maniobra de rescate.



El cuerpo de Luz Ariana Ruiz fue llevado hasta medicina legal y se espera su traslado a Armenia.

Sin señalización

La tragedia con la turista que pereció ahogada en las playas de San Bernardo del Viento deja al descubierto de las autoridades lo que nativos y turistas han denunciado en las playas del sector.



A lo largo de la playa no hay ninguna señalización que indica hasta donde pueden ingresar los turistas al mar, no hay personal de salvavidas, ni expertos en maniobras del mar, no hay una vigilancia constante en el lugar.



Los nativos han reclamado además que se ejecuten trabajos con espolones en este sector, con el objetivo de disminuir el fuerte oleaje, tener más playas y disminuir el peligro para los turistas.



De igual manera piden la presencia permanente de personal de seguridad y de salvavidas para evitar que emergencias como la ocurrida con la señora Luz Adriana Ruiz y su esposo se puedan repetir.



“El personal de la Defensa Civil llega en forma esporádica a estas playas y entrega recomendaciones a los turistas, al igual que la Policía de Turismo, pero esto debe ser permanente, o por lo menos en la época de mayor presencia de visitantes”, señalaron.



Por lo pronto los turistas deberán tener mucha precaución en esta zona de Córdoba, porque el fuerte oleaje permanece en la región.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo