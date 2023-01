Aunque a Nariño por fin llegó la gasolina y el gas, la comunidad aún no siente el alivio que esperaba, porque la especulación con sus precios tiene a más de uno con los pelos de punta y los bolsillos casi vacíos.



Todo, porque hace 16 días se registró el deslizamiento de tierra en la vía Panamericana, que dejó a Nariño aislado del resto del país.



En el buque Fenno Swan procedente de Buenaventura, en la tarde del lunes al Puerto Marítimo de Tumaco llegaron 1.260.000 galones de combustible.



La Sociedad Portuaria Regional Tumaco informó que luego del descargue, el buque retornó inmediatamente al puerto de Buenaventura, para llevar a cabo un nuevo cargue que tarda alrededor de 10 horas, por lo que cada tres días habrá en Tumaco 1.500.000 galones de combustible, para un promedio diario de 500.000 galones.



“Se tiene como meta que, al finalizar este mes de enero, ingresen por el Puerto de Tumaco 8 millones de galones de combustibles y así regularizar la operación y el abastecimiento para los departamentos de Nariño y Cauca”, indicó la entidad.



Señaló que adicionalmente a la distribución del combustible, el Puerto de Tumaco cuenta con una capacidad para almacenar 140.000 toneladas de productos como fertilizantes y cemento, al tiempo que hacia otras regiones del país se podrá enviar papa, coco, café, arroz y azúcar, alimentos que se encuentran represados en Nariño.



Pocas horas después, a través del Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, ingresaron siete carrotanques con 478 toneladas de gas, dentro del plan de contingencia previsto por la empresa Montagas, para garantizar al menos al 50 por ciento de la demanda.



Su gerente, El-Laythy Safa, indicó que “estamos en una operación que esperamos se vuelva frecuente” y añadió que en la mañana del lunes salieron 26 vehículos de gas combustible, “pero la atención no es normal es parcial, estamos tratando de cumplir con todos los usuarios”.



El funcionario, sin embargo, admitió un fenómeno de acaparamiento en el caso de este producto en ciudades como Pasto, Ipiales y Tumaco.



“Hay acaparamiento en estos momentos porque algunos usuarios tienen pánico de no tener el combustible, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que llegue a todos y cada uno de ellos”, aclaró.



Dicha empresa informó este martes que los precios vigentes son los siguientes: cilindro de 15 libras, $41.400; 20 libras, $54.200; 33 libras, $84.500; 40 libras, $94.400 y 100 libras $205.000.

Nadie controla la especulación

Pero este martes cuando muchos conductores de vehículos y motocicletas hacían las interminables filas para abastecerse de gasolina en las distintas estaciones, se encontraron con la desagradable sorpresa que los precios eran superiores a los que anunció el pasado domingo en Ipiales el presidente Gustavo Petro.



En esa ocasión el mandatario aseveró que “esos precios tendrán como límite $8.916 el galón gasolina y $8.396 galón diésel, nosotros hemos decidido ponerle fin a esa especulación”.



Pero esa orden presidencial en el caso de la ciudad de Pasto no se ha cumplido, lo que ha generado un gran malestar en la ciudadanía.



Inclusive, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, previendo que se podría registrar un fenómeno especulativo, se había anticipado en solicitarle al Ministerio de Minas su pronta intervención: “necesitamos que rápidamente la Dirección de Hidrocarburos saque el acto administrativo que determina especialmente que los sobrecostos en las operaciones de tiempo y de distancia los asuma el Fondo de Compensación de Precios del Combustible y la Unidad de Riesgos”.



Sobre el particular aclaró que “es una labor para que no existe especulación”, pero eso sí está sucediendo en las estaciones de servicio de la ciudad.



Hasta el mismo secretario de Gobierno de Pasto, Carlos Bastidas, declaró que ante la no expedición de la resolución que establece los topes máximos en los precios de la gasolina y la compensación por concepto del transporte, en algunas estaciones la están vendiendo por encima de los $8.916 que ordenó el presidente Petro.



Germán Fajardo, conductor de un taxi, reveló que en el sector de la glorieta Julián Buchelí, ubicada al sur de la ciudad, en la mañana de este martes mientras en una estación el valor del galón de gasolina estaba a $10.116, en otra estación situada a menos de 200 metros su precio era de $8.950.



“La verdad es que aquí se está jugando con el precio de la gasolina, no es justo que suban y bajen el precio a cada rato, se están burlando de nosotros los consumidores”, comentó con rabia el taxista.





MAURICIO DE LA ROSA

PASTO