La postura de varios miembros del pueblo arhuaco en torno a la gobernabilidad sigue ahondando la crisis interna de esta comunidad en Nabusimake, jurisdicción de Pueblo Bello (Cesar).



La confrontación más reciente se registró el pasado jueves, en medio de una asonada en este territorio, donde fue necesaria la intervención del Ejército Nacional.



Según ellos, las discrepancias se generaron tras la revocatoria de la medida provisional de la Sala Plena de la Corte Constitucional relativa a la inscripción de los tres cabildos gobernadores del pueblo indígena de Nabusimake, la cual cobija, además, la suspensión de la inscripción como gobernador de Zarwawiko Torres Torres.

Miembros de esta etnia estarían desafiando

la autoridad de los mamos e incitan a la violencia

“Mientras no se acaten y se respeten las órdenes judiciales de las autoridades indígenas (mamos) y de la justicia ordinaria, vamos a seguir con esta situación”, sostuvo Leonor Zalabata, Defensora de Derechos Humanos de pueblos indígenas de Colombia.



La comunidad denunció, en un comunicado, que algunos miembros de esta etnia, desafían la autoridad de los mamos e incitan a la violencia, introduciendo nuevos patrones de comportamiento que amenazan la integridad cultural de este territorio.



“Los hechos de violencia sistemáticos han sobrepasado los límites. El estado colombiano representado en las distintas entidades, no puede permanecer indiferente al riesgo y amenazas inminentes a las bases esenciales que soportan al pueblo arhuaco”, recalca la comunidad.



Frente a estas complejas diferencias de criterios, reiteran la presencia de entidades nacionales y organismos internacionales, para que verifiquen lo que está sucediendo en esta zona, ya que está en riesgo la integridad cultural del pueblo arhuaco.

Tensión en la población y ruta humanitaria

El Defensor del Pueblo Regional Cesar, José Hernández, reveló que se está diseñando una ruta humanitaria para establecer que decisiones se adoptan frente a esta situación, ya que en la zona hay tensión permanente por cuenta de estas discrepancias.



“El Ejército tuvo que intervenir en la confrontación de ayer porque la situación se está agudizando. Hubo forcejeo entre ellos, pero no hubo lesionados. Estamos evaluando como intervenir, porque no es fácil hacerles entender que no tratamos de interferir en sus asuntos internos”, explicó el funcionario.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

