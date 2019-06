Se agrava situación de la carretera a Pijao, Quindío, por el invierno

Casi dos meses completan los habitantes de Pijao, Quindío sin su vía de acceso principal al municipio luego de que colapsó por el debilitamiento de una parte de la calzada a causa de las lluvias. Tras varios análisis, la administración departamental reveló que encontró una falla geológica en esa carretera, y que se está generando una gran grieta.

Los resultados de los estudios y diseños para la recuperación y estabilización de la banca en el kilómetro 9+800 de la vía Río Verde –Pijao, cerrada desde el pasado 25 de abril por la inestabilidad del terreno, se conocerán el 27 de junio.



Según el secretario de Aguas e Infraestructura del Quindío, Juan Antonio Osorio, aunque se están haciendo los esfuerzos necesarios para tener una solución en el corto plazo, primero se deben conocer los resultados de los estudios contratados. “No es que se nos haya derrumbado un pedazo de tierra al lado de la vía. Acá tenemos una montaña de 210 metros de altura que se está desplazando alrededor de una línea de falla geológica. Las soluciones se tienen que analizar y eso demanda tiempo, no podemos ser irresponsables y comprometer la vida de ningún ciudadano”, dijo el funcionario.



Y advirtió que todavía no se puede habilitar la vía porque persiste el riesgo. “La situación en Pijao empeora con esta falla geológica que pasa por el punto donde se fue la calzada, y a 100 metros tenemos otra falla, es un sitio bastante complejo y de mucho riesgo”, dijo Osorio.



La geóloga de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Leidy Gómez, explicó que en esta vía hay un fenómeno de remoción en masa a gran escala, “es una afectación en todo el área, no es solamente la parte inferior del talud sino que está comprometiendo los laterales”.



“Encontramos problemas antrópicos por recolección de aguas, porque estaban obstruidas las obras de manejo de aguas de escorrentía, también por cultivos en la parte alta y baja de la montaña, y las lluvias que son el factor que acaba con la compactación del terreno”, agregó.

​

A partir de sistemas de información geográficos y del Plan de Ordenamiento del río La Vieja lograron establecer que por esta zona pasan varias fallas geológicas “y tienen gran influencia porque lo más probable es que la actividad de estas fallas sean las que están generando el movimiento en el terreno, y la geomorfología del sector lo comprueba, tenemos un escarpe totalmente inclinado y una pendiente de 210 metros”.



El alcalde de Pijao, Edison Aldana, dijo que “ya hemos hecho dos mesas de trabajo sobre el estudio, pero estamos esperando una solución de fondo, todos sabemos que será un proyecto y que no lo vamos a sacar con 400 millones de pesos sino que costará más y además tenemos la solicitud de poder abrir una vía provisional”.



Darío Marín, líder comunal de Pijao, dijo que aunque hay vías alternas como una hacia Génova pero “está bloqueada por trabajos y tenemos la vía a Carniceros (Córdoba – Pijao) que es una vía muy estrecha, que necesita mantenimiento en este momento y que tiene 18 puntos críticos que son de alto riesgo”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO