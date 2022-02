Como si la crisis humanitaria que se vive en El Charco, desde hace 20 días no fuera suficiente, ahora se suman protestas en esta localidad de Nariño.

La población, menos de 40.000 habitantes, está cansada de la presunta corrupción, así como de estar rodeados por grupos armados organizados con fuerzas del narcotráfico que los mantienen en confinamiento y sin comida, pues no llega transporte fluvial con productos y alimentos.



(Lea también: Pelea entre estudiantes y familias acabó con disparos en colegio de Jamundí



Tan cansada está que no aprueba la designación del tercer alcalde del municipio en menos de seis meses, luego de que Víctor Candelo fue detenido en septiembre del año pasado y quien está en una investigación por presuntos hechos de corrupción.



No cayó nada bien la decisión adoptada por el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, en el sentido de designar como nuevo alcalde encargado (es el tercero bajo esta figura y el cuarto, en dos años) a Jesús David Ureña Moreno. Reemplaza a José Obregón. Su inconformidad la mostró en protestas en las calles



El mandatario seccional explicó que había solicitado al partido Cambio Radical, el envío de una terna para proceder a realizar la designación, dando cumplimiento al artículo 106 de la Ley 136 de 1994, según el cual los gobernadores con respecto a los alcaldes, en caso de falta absoluta o suspensión, deberán designar al alcalde del mismo movimiento o filiación política del titular. Tendrá que escogerse de una terna.



(Además: Esto le contestó el alcalde Jorge Iván Ospina a Óscar Iván Zuluaga)



“En este caso se cumplió con el procedimiento legalmente establecido para suplir la situación administrativa presentada, a raíz de la medida de aseguramiento impuesta en contra de los señores Víctor Candelo Reina y Jefferson Segura Moreno", dijo Rojas.



Segura Moreno fue el primer alcalde encargado y quien también fue privado de su libertad por una investigación por su presunta coautoría en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, y falsedad ideológica en documento público, por hechos ocurridos el 10 de marzo de 2020.



El gobernador Rojas agregó que “se procedió a la designación de alcalde, sin que, por el partido o por el designado se haya advertido la concurrencia de alguna causal de inhabilidad y/o de incompatibilidad para ejercer el cargo”.



El mismo funcionario fue enfático al señalar en que él no tiene bajo su alcance objetar la terna por motivos de conveniencia, por lo que debe respetar la competencia que el legislador otorgó al partido o movimiento político para su elaboración.



(Lea también: ¿Cómo quedarían las curules para Cámara de Representantes por el Valle?)



“En todo caso se informa a la comunidad que el designado como alcalde, deberá dar cumplimiento a su gestión de acuerdo con el programa del alcalde elegido por voto popular”, insistió el gobernador Rojas.



En El Charco apenas conocieron esta determinación, un buen número de habitantes salió a las calles a protestar para mostrar su inconformismo.



“¡El pueblo del Charco se respeta carajo!”, gritaban enfurecidos hombres y mujeres por las principales calles del pueblo.



Pero eso no fue todo. También con pitos y cornetas los inconformes ciudadanos gritaban: “¡Fuera, fuera, fuera!".



Uno de los líderes de la protesta dijo: “Nosotros vamos a continuar protestando y mostrando nuestro descontento por ese asalto que se hace en la Alcaldía Municipal”.



Luego de que durante 18 días consecutivos los habitantes mantienen la protesta pacífica que afecta a más de 400 negocios y tiene a comerciantes, agricultores y pescadores en una grave crisis.



El desespero y la angustia aumentan cada día.



La personera municipal, Marta Camacho, no pudo ocultar su incertidumbre por lo que viene sucediendo en esa localidad situada en la Costa Pacífica nariñense, sobre las orillas del río Iscuandé.



“Esto es muy duro, querer y no poder”, con estas pocas pero sentidas palabras la defensora de los derechos humanos en su jurisdicción reconoce su impotencia a la hora de resolver la problemática social y económica que golpea a los casi 38.000 habitantes de El Charco.



“Es que es muy duro saber que hay tanta gente aguantando hambre en este momento”, dijo y señaló que aún no se explica la enorme indiferencia de los gobiernos departamental y nacional.



“Yo quiero, pero no puedo ayudar a mi gente. Cómo quisiera atender tanta necesidad que hay ahora aquí”, reconoció y solicitó a las altas esferas del Gobierno dirigir su atención a este municipio, donde varias familias se han visto obligadas a desplazarse a municipios como La Tola, Maguí y Tumaco para reclamar la ayuda de familiares y amigos.



PASTO