Nuevamente se abre el debate sobre el agua en Quindío

Tras la alarma generada este jueves por la suspensión del servicio de agua en Armenia luego de que se detectara la presencia de una “sustancia grasosa” en la planta de tratamiento del norte de la ciudad, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se reunió el viernes en el municipio de Filandia con los alcaldes del Quindío y con el gobernador Carlos Eduardo Osorio, para tratar varios temas sobre saneamiento básico en el departamento.

Durante su intervención, Malagón señaló que el Quindío es el departamento más atrasado en el tratamiento de aguas residuales, incluso supera a La Guajira. “Los 12 municipios tienen muchos desafíos en términos de tratamiento de aguas residuales porque la capacidad de tratamiento de los que ya tienen plantas es absolutamente insuficiente, estamos hablando de capacidades que no superan el 40 por ciento, lo cierto es que todo el departamento tiene un déficit muy grande”, dijo el Ministro.



Y advirtió que este es un tema crítico por lo que propuso instalar una mesa permanente de desarrollo territorial en el Quindío, y que por eso visitará el departamento cada tres meses para hacerle seguimiento al tratamiento de sus aguas.



“Hasta ahora está en elaboración el estudio de un proyecto que incluye plantas de tratamiento para nueve municipios, estimo que ese se presentará en el OCAD a finales de abril de 2019, y quiero que participemos desde ya en la construcción del proyecto para que tengamos la garantía de que quede viabilizado y se pueda optimizar el plazo”, agregó Malagón.



De otro lado, ayer nuevamente fue suspendido el suministro de agua en más de 100 barrios y veredas de Armenia, según Empresas Públicas de Armenia (EPA) esto debido a la sobredemanda de agua tras el desabastecimiento, se hizo necesario nivelar los tanques.



A la solicitud de un informe pormenorizado que pidió el procurador de Asuntos Ambientales, Carlos Arrieta, ahora se sumó la defensora del Pueblo, Piedad Correal. “La Defensoría hizo intervención ante la EPA solicitando información sobre lo sucedido, los motivos y qué investigación van a tener sobre el particular, de todas maneras ya desplazamos personal de profesionales de la Defensoría para una visita en la bocatoma en Boquia, Salento, y en los tanques al norte de la ciudad”.



Por su parte el subdirector de regulación y control de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Carlos Ariel Truque, señaló que en las muestras tomadas se detectaron “algunos olores de posibles elementos con contenidos de hidrocarburos que en este momento están siendo analizados no solo en laboratorios de la Corporación sino también en Pereira, para definir cuál es el elemento que pudo haber generado esta situación”.



Y agregó que esta fue una situación eventual que podría haber sido generada por “un ciudadano o una empresa”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO