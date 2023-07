Este 05 de junio, el Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, dio a conocer que la sargento Ghislaine Ramírez había sido secuestrada junto a sus dos hijos de 6 y 8 años, mientras viajaban al municipio de Arauca, departamento de Arauca.



Se presume de manera preliminar que la familia habría sido abordada por el Frente Domingo Laín Sáenz del grupo armado organizado ELN.



Tras la noticia, Gerardo Ramírez, padre de la sargento, hizo un llamado para que respeten la vida de su hija y nietos.

No sé nada. Anoche como a las nueve el brigadier general de Arauca y el coronel Martín no tenían información de nada



De acuerdo con la información del hombre, el secuestro se realizó de manera sospechosa debido a que la mujer estaba conduciendo mientras mantenía el contacto con él.



Además, señaló que es poca la información que tiene sobre su familia: “No sé nada. Anoche como a las nueve el brigadier general de Arauca y el coronel Martín no tenían información de nada”.



Incluso contó a 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio que “no se ha ubicado el carro, ni nada. Ella salió el domingo en la tarde de Melgar y yo tuve comunicación con ella hasta el lunes festivo en la noche. Ella me mandó un audio pidiéndome el favor de que le entregará el apartamento donde vivía.”

(Siga leyendo: Los reclamos de víctimas frente a propuesta de sanción a exjefes de Farc por secuestro).

El Eln no se ha pronunciado. Foto: EFE

Además, “en el audio me dijo que iba bien, que por favor le entregará el apartamento al propietario. Antes de eso ella me escribió que iba por los lados de Castilla, llegando a Yopal, algo así. Me dijo: ‘Esto por acá es feo. Es peligroso. La carretera es sola. Se ven solo motos.’ Desde ahí no sé nada más de ella”.



Por otro lado, el padre de la sargento habló de que la mujer sostenía una relación con un oficial del ejército, la cual no era muy buena. Sin embargo, destacó que no había ningún tipo de amenazas.

(Lea también: Atención: liberan a 16 empleados policiales secuestrados en Chiapas, México).

Pido que por favor les respeten la vida



“Nosotros toda la vida hemos sido de colaborar y de ayudar a la gente. No entiendo. La verdad en este momento no sé qué hacer. Pero lo que quiero saber es dónde se encuentra.”, dijo.



Y agregó: “Pido que por favor les respeten la vida”, dijo Gerardo Ramírez en entrevista con el programa 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio.



Por último, dijo que está pensando en hacer el mismo viaje para encontrar el vehículo.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

