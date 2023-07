Ghislaine Karina Ramírez, sargento del Ejército, fue secuestrada cuando viajaba al departamento de Arauca, según denunciaron las autoridades. Había sido trasladada a la región, por lo que debía presentarse el lunes 3 de julio. Sin embargo, no llegó a la cita.

La sargento laboraba en la Base Militar de Tolemaida, en Melgar. La habían asignado a Arauca, así que emprendió el viaje por carretera durante el puente festivo de San Pedro, acompañada de sus hijos de 6 y 8 años.

El Ejército Nacional presume que habría sido secuestrada por el Eln cuando conducía por el municipio de Fortul durante horas de la noche. Previo a esto, se había comunicado con su papá Gerardo Ramírez, pues le estaba continuamente notificando cómo transcurría todo.

La sargento Ramírez fue secuestrada, junto a sus dos hijos menores de 10 años, cuando iba camino a Arauca. Foto: Archivo particular

"Ella me escribía que la vía era muy peligrosa, que era muy sola y solo se veían motos. Habían parado a orar con la niña. Me dijo: 'Pa, nosotros ya oramos con Angie. La niña me pregunta que por qué está sola la vía. Le dije: 'Mamita, como somos princesas, la vía está solita para nosotras para que lleguemos más rápido'", señaló Ramírez, en conversación con EL TIEMPO.

Además, le había enviado un audio cuando logró que su celular tuviera cobertura de la señal.

"Hola, pa. Qué pena, pero estaba sin señal. Hasta ahorita logré coger señal. Hicimos una parada, la verdad no sé dónde fue que paré para poder descansar. Ya pasé Yopal, voy en camino. Por el momento no hay ningún problema", se escucha decir a la sargento, en el audio conocido por Noticias RCN.

El camión con el trasteo de la sargento iba adelante y logró llegar a Arauca. Allí se transportaba la persona que le cuidaba los niños. Ella fue quien se comunicó con el señor Ramírez al no saber dónde estaba la mujer.

"Es muy triste y doloroso todo esto. Mi nieto de 6 años sufre de autismo y necesita control permanente porque a veces es incontrolable y a eso se suma que consume mucha agua; en todo momento pide agua, tetero y aguadepanela", agregó el padre de la sargento para EL TIEMPO.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció exigiendo la liberación de los tres secuestrados.



"No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la Fuerza Pública.

¡La suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus niños de 6 y 8 años deben ser inmediatamente liberados!", aseguró Velásquez.

No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la Fuerza Pública.

¡La suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus niños de 6 y 8 años deben ser inmediatamente liberados! — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) July 5, 2023

