Turba enfurecida saquea tractocamión en frontera con Venezuela

Momentos de tensión vivieron la noche de este martes los habitantes de Paraguachón en la frontera colombo-venezolana, luego de que una turba saqueara una tractomula cargada de alimentos.



La tractomula se encontraba estacionada y lista para ingresar hacia Venezuela, en una acción que era coordinada por las autoridades de ambos países.



El hecho se registró a eso de las 6:30 de la noche y duró unos cinco minutos.



La comunidad estaba enardecida y lanzaron objetos contundentes a la fuerza pública, hiriendo de manera leve en la cabeza a un soldado del Ejército, por lo que fue necesaria la intervención de manera regulada del Esmad que se encontraba dispuesta en la frontera desde el pasado sábado. Logrando controlar la situación y cumplir con el paso de la carga.

“Es una situación bastante lamentable porque nunca había pasado algo así, esas no son costumbres nuestras, acá tenemos una alta población de migrantes y eso preocupa”, señaló la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Paraguachón Ricy Deluque.



Así mismo, indicó que desde horas de la mañana se ventilaba el rumor y le dieron aviso a las autoridades, “No se escuchaba que iban a saquear las mulas, si no unos negocios de acá, pero gracias a Dios la Policía y el Ejército actuaron inmediatamente y se aplacó la situación”.



La comunidad no ve con buenos ojos lo que sucedió, “repudio la situación porque no es la manera de que los habitantes protesten y le hagan saber al Gobierno de que deben atender a esta población con mucha necesidad. Aquí no tenemos servicios públicos y una lata de agua que es primordial para lavarse las manos en estos momentos cuesta 500 pesos, la alcaldía quedó en enviarnos agua mientras el gobierno ayuda en las otras situaciones”, puntualizó Deluque.

De acuerdo al comandante de Policía Guajira, coronel Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, el conductor de la tractomula se adelantó a la hora establecida para este procedimiento, con la intención de pasar de primero al momento en que abrieran la frontera.



Gualdrón señala que el decreto 412 del 16 de marzo firmado por el presidente Iván Duque, para garantizar la conservación del orden público y la salud ante la presencia del Covid-19 en el país, ordena el cierre de fronteras y una serie de restricciones, brindado un trato especial a las exportaciones.



“Hasta la DIAN de Maicao llegaron estos vehículos y se entabla conversación con las autoridades del vecino país, quienes dieron el consentimiento para recibir esa carga, Por lo que se procede a realizar una coordinación entre la aduana, Ejército y Policía”, indicó el oficial.

ELIANA MEJÍA OSPINO

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA