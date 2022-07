Indignación y rechazo ha generado en el departamento de Magdalena, la actitud de un grupo de personas que aprovechó el volcamiento de un tractocamión de cerveza para saquearlo completamente, mientras el conductor atrapado entre las latas pedía ayuda.



El hecho se registró en el Puente Aguja, jurisdicción del municipio de Zona Bananera, al norte de este departamento.



Dicen las autoridades que todo parece indicar que el chofer habría sufrido un microsueño que lo hizo perder el control del automotor y terminar siniestrado en la vía.

Comunidad aprovechó accidente de tractocamión en vía del Magdalena para saquear la cerveza que transportaba. Ni siquiera les importó la salud del conductor que permanecía atrapado al interior del vehículo. pic.twitter.com/23rE2fxfW0 — Roger Urieles (@Rogeruv) July 11, 2022

El fuerte sonido que generó el accidente alertó a centenares de individuos, que en ningún momento se preocuparon por auxiliar al conductor del tractocamión herido, sino que aprovecharon la ocasión para arrasar con la cerveza.



Mientras el hombre clamaba ayuda, jóvenes y adultos sustraían los canasteros con las bebidas que no se dañaron en el volcamiento.



“Tan pronto el vehículo se vuelca, la ciudadanía llega, no a auxiliar, sino a realizar saqueo de la cerveza que quedó en buen estado", indicó el coronel Reinaldo Cantillo, comandante operativo de la Policía del Magdalena.



Minutos después hizo presencia la Policía y personal de primeros auxilios. En ese momento ya todo el producto había sido saqueado y solo se procedió a recatar al conductor y conducirlo a una clínica privada.



Precisó la Policía que la persona herida se encuentra fuera de peligro y recuperándose satisfactoriamente.



Igualmente se reprochó el comportamiento de la gente y se adelantan las investigaciones para establecer la identidad de los saqueadores que huyeron en carro, motocicleta y hasta a pie.

