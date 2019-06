Joven colombiano fue reconocido como el mejor neurocirujano del mundo

La Federación Mundial de Neurocirugía reconoció el trabajo de investigación de un joven colombiano a quien le fue otorgado el premio mundial de ‘Neurocirujano Joven del Año’, distinción que será entregada el próximo 9 de septiembre en Beijing (China).



Se trata de Sergio Torres Bayona, de 33 años, egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en el 2009, quien hoy es merecedor de este reconocimiento académico por su investigación relacionada con el hallazgo de nuevos genes en un tumor cerebral denominado ‘gliobastoma multiforme’, uno de los más invasivos del cerebro y el más maligno.

“Es un reconocimiento a toda mi trayectoria investigadora, mi esfuerzo y dedicación, pero esto requiere de mucha responsabilidad, porque las personas que son fuera de la comunidad médica te ven como si tuvieras la cura del cáncer, pero no quiero que me vean como ‘agua bendita’, porque este premio fue un reconocimiento académico y no quiere decir que sea el mejor cirujano”, comentó el doctor Sergio Torres Bayona.

El médico egresado de la UIS realizó sus estudios en España como Neurocirujano del Hospital de Donostia en San Sebastián (Vasco), es doctor en Biología Molecular y Biomedicina, hizo una especialización en cirugía base de cráneo y endoscopia endonasal en Estados Unidos y tuvo varios meses de entrenamiento clínico en cirugía de párkinson y modulación del dolor en Liverpool (Reino Unido).

Sergio Torres actualmente labora en Bucaramanga de la mano con otro médico Neurocirujano. Foto: Universidad Industrial de Santander

El proceso de investigación que lo llevó a obtener este premio duró cuatro años y se basó principalmente en el hallazgo de nuevos genes ARN de cadena larga no codificadoras de proteínas, pues durante este tiempo de trabajo se había empezado a hablar del cáncer y su relación con los tumores cerebrales, fui así como Torres empezó a analizar la relación que allí existía.



“En el 2013, 2014 se empezó a hablar de esto y el cáncer y encontramos bastante relación, vimos que cuando estaban alterados los tumores se comportaban peor, nos encontramos que están relacionados con la formación de estos y cogimos células de tumores, les modificamos el gen, se lo alteramos y vimos que estas células se comportaban más malignamente”, afirmó Torres Bayona.



Pese a que este doctor santandereano no ha obtenido el título colombiano que lo reconoce como neurocirujano en el país, actualmente se encuentran ejerciendo de la mano con otro neurocirujano en Bucaramanga y labora como médico general en una clínica de Barranquilla.

Debido a que este título no se le ha otorgado en Colombia, Sergio Torres ha interpuesto dos tutelas desde el 29 de noviembre de 2018 y otra el 30 de mayo del presente año, las cuales han llegado a vencimiento de términos y no ha recibido el título por parte del Ministerio de Educación Nacional, por lo que Torres espera que este año pueda ser reconocido como Neurocirujano en Colombia y poder trabajar en alguna clínica, pues ya lleva aproximadamente un año sin un contrato formal.



MARÍA F. NEIRA VARGAS

Bucaramanga

Twitter: @mafeneira3