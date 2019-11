Santandereana es nominada a 'Mejor Blog', en Premios TW Colombia

Las series y películas son la ‘nueva ola’ que trajeron consigo los últimos años de este Siglo XXI, impulsada por la evolución tecnológica que permite ver las producciones a través de plataformas digitales.

Esta es una realidad que la comunicadora social y periodista Catalina Serrano Vásquez no ignora; de hecho, la hizo ‘suya’ y la convirtió en uno de sus pasatiempos más valiosos: el videoblog ‘Tiempo de Series by Cats’.



“Es un videoblog que hace parte de la comunidad de blogs de EL TIEMPO desde diciembre de 2018, pero la idea del vlog arrancó en diciembre de 2017 y nació de un gusto que yo tengo por la televisión desde que tengo uso de razón. En mi adolescencia yo hacía tareas viendo televisión, lo que en ese momento nos llegaba a través de la parabólica”, rememoró ‘Cats’.

A un mes de cumplir el año de creación, ‘Tiempo de Series by Cats’ fue nominado a los Premios TW Colombia, en la categoría ‘Mejor Blog’, compitiendo con cinco ‘bloggers’ más del país; Catalina es la única santandereana entre los nominados.



Lo interesante es que la ‘vlogger’ no tenía idea de la nominación, pues ella misma no se postuló a los premios. ’“No sé quién me nominó, cosa que me parece fabulosa y me tiene súper contenta. Actualmente estamos rodando con mi esposo, Mario Mantilla, una serie de televisión de ocho capítulos que nos ganamos en una convocatoria nacional; y estaba en día de rodaje, 10 de la noche, y me hicieron una mención en Twitter, y entré y era la cuenta de los Premios TW Colombia”, relató.

Los Premios TW Colombia se celebrarán el próximo miércoles 27 de noviembre, en el reconocido club Armando Records, en Bogotá. Allí, Catalina Serrano se disputará el galardón de ‘Mejor Blog’, del cual todavía no se conoce cuál sea, en esta décima edición de los premios.



Para votar por el videoblog, ingrese al siguiente enlace: www.premiostw.co/mejor-blog/. Podrá votar una vez al día, hasta el 24 de noviembre.

Una 'TV Guía Digital'

Uno de los objetivos de ‘Tiempo de Series by Cats’ es generar comunidad y un espacio de conversación en torno a este vasto e interesante tema de las producciones audiovisuales, aprovechando el auge de las redes sociales como medio de comunicación.



“Las plataformas de 'streaming' trajeron un montón de ofertas, entonces es muy fácil que uno se pierda en Netflix, Amazon, HBO, FOX Premium, todos los dispositivos. Entonces chévere ser una guía y orientar a la gente en qué ver y qué no ver”, sostuvo Cats.

En lo que va del año, es decir, de enero a octubre, la 'seriéfila' Catalina ha visto un total de 30 series. Foto: Suministrada

Si una persona está interesada en el mundo de las series y desea saber cuál ver, de las cientas que hay disponibles, una de las mejores decisiones que podría tomar es sentarse a ‘conversar’ con Catalina sobre los últimos lanzamientos y por qué son o no buenas producciones.



Al año se están produciendo cerca de 700 series en el mundo, tanto para televisión como para plataformas.





MARIA ALEJANDRA ACELA

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA