Más de 130 mil niños en Santander se quedaron sin alimentación escolar

Los estudiantes de los colegios públicos en 82 municipios no certificados de Santander ya no recibirían, por lo que resta del año escolar (26 días), la ración del Programa de Alimentación Escolar (PAE) debido a que los tiempos para contratar un nuevo operador que asuma esta responsabilidad ya no alcanzarían.

Esta situación obedece a que el secretario de Educación (e) de Santander, Milton Sinuco, declaró desierto el proceso de contratación del PAE que cursaba por $11.984 millones para entregar la ración hasta finalizar el 2018, alegando que “el proponente (Eco Servir SAS) no cumplió con los requisitos exigidos en el proceso licitatorio (...) y teniendo en cuenta que el equipo administrativo, técnico, financiero y jurídico estudió el proceso de manera detallada”.



Al declarar el proceso desierto, el proponente tiene un plazo de 10 días para apelar la decisión, allegar pruebas y controvertir la decisión de la Secretaría.

el proponente no cumplió con los requisitos exigidos en el proceso licitatorio FACEBOOK

TWITTER

María Juliana Acebedo, vocera del Comité de Transparencia por Santander, señaló que se advirtió de este proceso en muchas ocasiones, “y si hubiera tenido pluralidad, garantías de participación necesarias para que se presentaran varios proponentes, seguramente hoy el PAE estaría adjudicado a un operador que podría brindar el suministro de los 26 días, pero no fue así”, apuntó.



Acebedo agregó que el declarar desierta la licitación es “muy grave”, porque el PAE es un programa para garantizar la permanencia de los niños en las aulas y sin él “se corre un riesgo enorme de aumentar la deserción escolar en los 82 municipios”.

En cuanto a deserción escolar por esta circunstancia, el Secretario de Educación precisó que en lo corrido del año 2.834 estudiantes han desertado, lo que da una tasa del 1,99 % sobre los 136.000 matriculados a inicio de año.



“Estamos por debajo de la tasa media nacional de deserción que está en 2,9%. No todo obedece al PAE, también hay circunstancias como el transporte escolar, o que los niños cambiaron de domicilio. Ahora, así como han salido estudiantes también se han recibido este año más de 1.500”, acotó Sinuco.



BUCARAMANGA