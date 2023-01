California, Santander, es un municipio que hace siglos basa su economía en la minería; pero lleva años en crisis, pues quedó en el limbo la delimitación del páramo de Santurbán.



En el sector hay cuatro minas abandonadas y sin cerrar que quedaron de la multinacional de Eco Oro: El Indio, La Perezosa, Barro Alto y Angostura. Y en esas minas de oro la comunidad realiza excavaciones y –según dicen– no hay riesgo de que se derrumben o que suceda una tragedia.



Sin embargo, Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minas, reveló que minas ubicadas en California no cumplen requisitos para operar y puede haber accidentes. Y señaló que desde la agencia evidenciaron que en la mina La Perezosa hay muchas latas de cerveza vacías, por lo que se presume que los que trabajan ahí lo harían ebrios.



"Pudimos ver que hay carros, camionetas, motos, gente entrando y saliendo todo el tiempo. Nos llevamos la sorpresa cuando llegó la comisión y encontramos que no había nada, absoluta soledad en las minas y en los túneles entraron personas de salvamento. Se observa en una mina grandes cantidades de cervezas vacías, había basura y materia fecal. hay trabajos que dejaron compañías antes", señaló.



Por dicho hallazgo, ya se les ha hecho el llamado a los alcaldes de los municipios involucrados y también a la autoridad ambiental (CDMB), pero esta última –dice Pardo– no ha respondido ante las solicitudes del cierre de Eco Oro.



"Estamos esperando que la corporación se pronuncie sobre una propuesta que hizo Eco Oro, hace un tiempo, del cierre de mina para saber si hay pasivos ambientales para poder proceder con los túneles, y recibir unos predios importantes. Una vez se pronuncie la Cdmb, puedan revertir la autoridad minera, y entregarlo en autoridad ambiental y se declare reserva o al Ministerio de agricultura para aquellos mineros que tienen vocación en la agricultura", concluyó.



Mientras tanto, los mineros artesanales locales denuncian que el Gobierno Nacional no se ha comprometido con explotar su economía.



Por su parte, Genny Gamboa, alcaldesa del municipio, señaló que con la llegada de las multinacionales, los pequeños mineros quedaron desprotegidos desde hace 30 años, y desde hace un buen tiempo está pidiendo soluciones para que los pequeños mineros puedan ser formalizados y se genere un plan de acción en el que no se produzca contaminación y tengan acompañamiento en su trabajo protegiendo el agua.

Pero está preocupada por la falta del cierre técnico que no hizo Eco Oro, lo que genera que los mineros corran riesgos en esas excavaciones, y sobre todo por la cantidad de ellos. "Son seis asociaciones de minería, más o menos son 669 mineros, son 400 familias que se dedican a esta informalidad".



Por la misma línea, Jorge Lizcano, del sindicato Sintraminergética, pide espacios al Gobierno para formalizar a los pequeños mineros, ya que la crisis se inició cuando otorgaron los títulos a empresas. "La petición es que entreguen un área donde se pueda hacer minería, pues es un movimiento neto de este municipio".



Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, la crisis social en California no terminará si no se hace el cierre preventivo y técnico de la mina de Eco Oro y si el Gobierno Nacional no trabaja con la comunidad para la formalización de los mineros.



La crisis toma más importancia debido a que el año pasado hubo un hecho violento que involucró a mineros y el Ejército. En julio del 2022, Sergio Lizcano, un minero artesanal, falleció luego de recibir un disparo de un soldado en la vereda Angosturas, tras un choque porque se realizaban operativos en contra de esta economía.



Al momento, no se ha esclarecido qué pasó con el soldado que accionó el arma. Solo se anunció una investigación, pero no ha habido más pronunciamientos.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - SANTANDER

