En Oiba, Santander, se inauguró acueducto que no funciona

Teófilo Bravo guardaba la esperanza de que con la llegada del acueducto a la vereda Santa Rita, en el municipio de Oiba, Santander, el procesamiento de las plantaciones de café en su parcela fuera menos costoso.

Bravo deberá seguir extrayendo agua de una quebrada, pues aunque el 17 de octubre se inauguró la obra del acueducto para la comunidad, el cual contó con una inversión de 537 millones de pesos, las 88 familias beneficiarias se quedaron sin el líquido a los cuatro días.



El gobernador de Santander, Didier Tavera, se reunió con Carlos Miguel Durán, alcalde del municipio, para revisar el funcionamiento de la planta de tratamiento y la red de acueducto. En aquel momento, dice la comunidad, el 10 % de los suscriptores no recibían el servicio. Días después, el líquido dejó de llegar al tanque de distribución y Santa Rita volvió a quedarse sin agua.



Alicia Amado, responsable por la veeduría la obra, afirmó que “el acueducto estaba programado para entregarse el 31 de diciembre del 2017, pero parece que el dinero no alcanzó porque no había planta de tratamiento y faltaban tubos. Entonces adicionaron 179 millones de pesos para terminarla”.

Aunque el 17 de octubre se inauguró la obra del acueducto para la comunidad, el cual contó con una inversión de 537 millones de pesos, los beneficiarios se quedaron sin el líquido a los cuatro días FACEBOOK

TWITTER

Según la veeduría, el objeto del contrato era la optimización, ampliación y adecuación del acueducto. No obstante, no se ejecutaron obras en una conexión antigua que no sería intervenida por los constructores.



Desde la Dirección de Aguas de la Gobernación de Santander, aportante de los recursos, respondieron que la falla obedeció a una obstrucción de lodo en la bocatoma. Para los habitantes, la situación requiere una solución definitiva para el correcto funcionamiento de la red, la cual estaría en manos de la Alcaldía de Oiba.



BUCARAMANGA