Santa Marta volvió al uso de taxímetro

Tras un primer intento fallido para la implementación del taxímetro, las autoridades de tránsito distrital exigen el uso de este mecanismo electrónico para el cobro de la prestación del servicio de taxis en el perímetro urbano de Santa Marta.



La medida está vigente desde el pasado 2 de agosto.



Desde finales del año 2017, en la capital del Magdalena la administración estableció que los taxistas deberían instalar en sus vehículos el dispositivo con el que se regularía el valor de las carreras.



La medida en un inicio fue adoptada correctamente por los taxis y aceptada por los usuarios. Sin embargo, no pasó ni siquiera un año y estos dispositivos quedaron sirviendo únicamente para dar la hora, pues los conductores volvieron a acordar verbalmente la tarifa.



Este año, la alcaldía anunció que, luego de un periodo de pedagogía, se volverán a imponer sanciones a aquellos conductores que no implementen el taxímetro. En ese sentido, los reguladores y agentes de tránsito iniciaron operativos de control.



“Quienes no los tengan serán sancionados y sus vehículos inmovilizados”, advirtió José Luis Rodríguez Mazenett, secretario de Movilidad en el Distrito.



El funcionario dijo que en los puestos de control se estará verificando que el taxímetro no esté dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas.



La Secretaría de Movilidad dirigió un oficio a las 247 empresas y asociaciones de taxis, en el que les notificó sobre el fin de la etapa pedagógica y el inicio de la imposición de sanciones.



De igual manera, la Secretaría de Movilidad conminó a las dos empresas habilitadas para la instalación, calibración y mantenimiento de los taxímetros a que garanticen una oportuna atención a los propietarios de taxis que requieran de sus servicios para cumplir con esta normativa.



Exigen aumento de tarifas

A raíz de la implementación del taxímetro, los conductores le solicitaron a la Alcaldía que reglamente también un aumento en los valores en las carreras.



El gremio asegura que hace dos años no se realiza ningún incremento, pese a que el combustible y los precios de los impuestos han subido. “Es un valor justo para ambas partes”, manifestó Yorley Oces, presidente de Asotaxis.



Sobre el uso del taxímetro, expresó que “hay algunos que les gusta la medida y otros no, pero esto es un mecanismo de cobro justo para el taxista y el usuario, y esperamos que, así como hay la exigencia con el conductor, también el usuario pueda exigirle al conductor que lo coloque”.

