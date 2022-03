En Santa Marta debido a la fuerte temporada seca, la falta de agua se ha agudizado y en muchos barrios la situación es crítica.



Muchos sectores cumplen hasta una semana sin recibir el preciado líquido y los habitantes viven en una agonía permanente para atender las necesidades básicas del hogar.

La alcaldesa Virna Johnson, responsabilizó a la Empresa de Servicios Públicos (Essmar) del desabastecimiento de agua que afronta la ciudad.



Aseguró la mandataria que durante el tiempo que la administración distrital estuvo a cargo de la entidad que opera el acueducto y alcantarillado, incluso en épocas de sequía siempre se encontraron soluciones para llevar el recurso hídrico a los usuarios.



No obstante, precisa que este año, la Essmar intervenida por la Superservicios “ni siquiera ha presentado un plan de contingencia para afrontar esta emergencia de agua”.

“No es justo que tengan a la ciudad de Santa Marta sin llevar el agua como sí lo hacíamos nosotros”, anotó la mandataria.



Johnson reconoció que en temporada de sequía, las fuentes de abastecimiento del acueducto de Santa Marta no producen la cantidad de agua suficiente para atender la demanda en la ciudad.



Por esa razón, indicó es necesario complementar el servicio con carrotanques. “Cuando teníamos estos veranos, les respondíamos a la gente y les enviábamos el recurso hídrico en este tipo de vehículos; no entendemos por qué no aplica esta misma metodología la Superintendencia”, sostuvo la mandataria.



Johnson insistió en que la empresa prestadora del servicio debe presentar el cronograma de las acciones a desarrollar en cada sector de la ciudad para enfrentar la sequía.

“Si me toca irme para la Essmar a decirle a la agente interventora que le responda a los samarios, lo voy a hacer”, anunció.

Insistió la alcaldesa que “la intervención es lo peor que le ha podido pasar a la Essmar porque no están cumpliendo con su labor”.



También manifestó que el ahorro que supuestamente destaca la Superservicios con su administración es la que le imposibilita resolver las falencias de agua que sufre en estos momentos la capital del Magdalena.



“No están previendo, no están haciendo planes de contingencia ni los planes que necesita la ciudad para después decir que están ahorrando; pues nosotros no ahorrábamos en ese sentido porque teníamos que hacer lo que correspondía para que la gente tuviera el preciado líquido”, enfatizó la alcaldesa.



Hasta el momento la Essmar no ha realizado ningún pronunciamiento sobre los señalamientos de la mandataria de los samarios.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

