Alcaldesa de Santa Marta, la gran ausente en inicio de empalme con Carlos Pinedo Cuello

Tal como se tenía previsto, el lunes 11 de diciembre marcó el inicio del proceso de empalme entre el gobierno de Virna Johnson y el alcalde electo Carlos Pinedo Cuello en Santa Marta. Sin embargo, la ausencia de la alcaldesa saliente generó descontento y molestia por parte del nuevo mandatario.



Carlos Pinedo expresó su desagrado y criticó severamente la falta de presencia de la alcaldesa Virna Johnson en este proceso crucial para la transición de poder.

Lamentó que, a pesar de ser una reunión fundamental para definir el legado y las tareas pendientes, la alcaldesa no estuviera presente, calificando su ausencia como un incumplimiento de la ley.



"La alcaldesa Virna Johnson, que no sea grosera, que venga a cumplir con la ley. La ley dice que todos los funcionarios públicos deben entregar sus cargos, incluyendo a la alcaldesa, y uno debe ser respetuoso con la ley", enfatizó Pinedo durante la jornada.



Además, el alcalde electo lamentó que él y su equipo no fueran recibidos en el despacho de la alcaldía, como todo gobernante entrante. No obstante, destacó la cordialidad con la que fue atendido por el secretario de Hacienda, Edson Manjarrés, quien actuó como alcalde encargado.

Conclusiones de la primera reunión

Pese a las dificultades, Pinedo expresó optimismo y dijo que hubo un ambiente positivo en esta primera reunión de acercamiento con la administración saliente.



"Comenzamos con éxito el proceso de empalme en Santa Marta. Hay buen ambiente por parte de las personas que nos recibieron, y esperamos que siga siendo así en las siguientes carteras que auditaremos", afirmó el mandatario electo.



El alcalde anunció que las reuniones continuarán, programando para las 2 de la tarde del martes encuentros en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Jurídica.



El equipo de empalme del gobierno entrante está conformado por Camilo George, Carlos José Jaramillo, Hideraldo Espinosa, Joceline Azar y Luis Felipe Gutiérrez, quienes desempeñarán un papel crucial en este proceso de transición que, según dijo Pinedo, “busca asegurar la eficacia en la gestión distrital”.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv