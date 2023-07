Durante la noche del martes 11 de julio, la comunidad del parque de La Lucha, en Santa Marta, denunció el abandono de dos niñas de 6 y 9 años en el lugar.



Las dos menores de edad se quedaron en el parque jugando mientras, en su inocencia, esperaban a su mamá, quien les prometió que volvería a buscarlas. Los vecinos, indignados por el lamentable hecho, grabaron en video cómo las niñas jugaban.



Ante la alerta de la comunidad, la Policía Metropolitana acudió al sitio de inmediato. Al llegar, encontraron a dos niñas, una de seis y otra de nueve años, que no estaban bajo el cuidado de ningún adulto. La Policía intentó comunicarse con su madre, pero no pudieron establecer contacto.



Incluso, un vecino de la zona llamó a la mamá al número que las niñas le dieron, ella contestó, pero luego colgó: "Tratamos de llamar a su madre y cuando contestó corto la llamada y no respondió más".



El video de las niñas abandonadas en el parque fue publicado por el medio digital Santa Marta al Día.

#JudicialesSMAD Abandonan a dos niñas en el parque de La Lucha pic.twitter.com/4jh7uPvvby — SANTA MARTA AL DÍA | NOTICIAS (@SantamartaAD) July 12, 2023

Otro habitante del sector señaló que fue muy triste cómo las niñas jugaron ahí por horas con la esperanza de que la mamá iba a volver: "Me partió el corazón ver lo que le hicieron a esas dos niñitas, y ellas se veían preoocupadas pero de verdad creyeron que la mamá las iba a venir a buscar".



Ante la falta de respuesta de la madre, las autoridades decidieron poner a las niñas bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar.



La Policía no pudo encontrar a los familiares de las niñas, por lo que el caso del abandono de las menores sigue en investigación.



Este es el sector de Santa Marta donde las dos niñas fueron abandonadas. Foto: Google Maps

La comunidad de La Lucha se mostró muy preocupada por el abandono de las niñas. La falta de seguridad en la zona es un tema que les preocupa, y el abandono de las menores aumentó sus temores.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO

