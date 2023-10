Santa Marta: vida nocturna se prolonga en beneficio del turismo y la economía local

Santa Marta ha decidido dar un paso más en su apuesta por el turismo y el comercio local al extender una hora adicional para la vida nocturna de la ciudad. Ahora, los bares y discotecas podrán mantener sus puertas abiertas hasta las 4:00 de la mañana en todos los sectores de la ciudad.



Esta medida ha sido recibida con entusiasmo por parte de los comerciantes locales, quienes ven en esta extensión horaria una oportunidad significativa para aumentar sus ingresos.



Roberto Bedoya, administrador del bar La Perla Social Club, destaca que “durante este tiempo podemos generar ventas adicionales de hasta 500 o 600 mil pesos”. Según él, esta extensión beneficia tanto a propios como a visitantes, ya que pasan más tiempo en los establecimientos y consumen más.



Hugo Montoya, propietario de tres discotecas, respalda la idea de mantener este horario extendido hasta las 4:00 de la madrugada, especialmente debido al constante flujo de visitantes que llegan a Santa Marta durante todo el año.



“Cierre temprano de los establecimientos nocturnos a menudo conduce a situaciones de desorden e inseguridad, pues los turistas se quedan en lugares públicos, convirtiéndose en presas fáciles para los delincuentes y protagonistas de peleas callejeras”, señala Montoya.



Aunque, por ahora, la extensión horaria solo se aplicará durante la semana de receso escolar, representantes del sector nocturno de la ciudad continúan gestionando para que esta medida se convierta en permanente.

Se esperan 60 mil visitantes en la ciudad

Santa Marta le apuesta a recibir aproximadamente 60 mil visitantes durante esta temporada. Los hoteles, especialmente en el corredor sur, han comenzado a llenarse, y esta semana servirá como un indicador para lo que será la temporada de fin de año.



Omar García, representante de los hoteleros de Santa Marta, destaca que “como siempre nos preparamos para ofrecer la mejor experiencia a los turistas”.

Dispositivo especial de seguridad en sitios turísticos



La Policía Metropolitana ha implementado una estrategia de seguridad en los sectores turísticos clave, como El Rodadero, el Centro Histórico y Taganga, para proteger a los visitantes ante el aumento de personas en estas zonas.



El comandante de la Mesan, Yasid Montaño, insta a los turistas a no bajar la guardia y seguir medidas de seguridad, como adquirir planes turísticos en lugares autorizados y evitar deambular solos por la noche. Así mismo dejar a no descuidar sus pertenencias durante su visita al mar y no recibir ningún tipo de bebidas a desconocidos.



Santa Marta ofrece una amplia gama de experiencias, desde playas hasta ríos y paisajes naturales, para que tanto locales como visitantes disfruten de esta temporada de vacaciones.

Por Roger Urieles

