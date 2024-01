Paseo familiar terminó en tragedia: turista paisa se ahogó en playa de El Rodadero

Un nuevo caso de muerte por ahogamiento se registró en las playas de Santa Marta, convirtiendo en una tragedia las vacaciones de una familia.



Este hecho tuvo lugar en El Rodadero, cobrando la vida de John Jairo Jaramillo, un visitante, de 60 años, originario de Medellín, Antioquia, quien disfrutaba de unos días de descanso en la capital del Magdalena junto a sus seres queridos.

Según informes de las autoridades, Jaramillo salió solo del hotel después del almuerzo con la intención de darse un baño en el mar. Mientras su familia permanecía en el apartamento, recibieron la noticia de que un adulto mayor estaba experimentando una emergencia en el agua. Al llegar a la playa, confirmaron que la víctima era su ser querido.



Todo indica que Jaramillo sufrió un quebranto de salud en el agua y, desafortunadamente, no fue auxiliado a tiempo, según denuncian. A pesar de los esfuerzos de personas presentes que lo sacaron del agua y trataron de reanimarlo, la ambulancia que llamaron no llegó, obligando a transportarlo en un taxi hasta un centro asistencial.



A pesar de los intentos de los médicos por revivirlo, no pudieron salvar su vida.



Los familiares de Jaramillo están gestionando los trámites necesarios para trasladar su cuerpo a Medellín, donde recibirá cristiana sepultura. Por otro lado, la familia del occiso denunció la falta de salvavidas y ambulancias en el balneario, lo que contribuyó al infortunado desenlace de su ser querido.

Muere otro turista en accidente con ecotaxi en Bahía Concha

En otra trágica noticia, el nuevo medio de transporte ecológico implementado en Bahía Concha, y destinado a ser amigable con el medio ambiente, ocasionó en la muerte accidental de un turista.



La víctima, Gilberto Agudelo Gallego, oriundo de Armenia, fue arrollada por el ecotaxi mientras caminaba con sus familiares.



Según las versiones del hecho, el motocarro, con seis personas a bordo, impactó violentamente a Agudelo, quien, como consecuencia, cayó a un costado de la trocha.



A pesar de los esfuerzos de los paramédicos que lo trasladaron a la Clínica de la Mujer, los médicos no pudieron salvarlo, debido a las graves heridas sufridas en el accidente.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv