Pareja de turistas antioqueños agredió a mujer por pedirles usar tapabocas

Una mujer en Santa Marta terminó hospitalizada en una clínica por una golpiza que recibió de un turista al que no le gustó que le exigiera el uso del tapabocas.



La afectada responde al nombre de Claudia Galván Campiño, de 40 años, quien presenta hematomas y laceraciones en diferentes partes del cuerpo.



Según Galván, la discusión se generó luego que ella les pidiera al hombre y la mujer que portaran el tapabocas mientras compartían el ascensor.



La solicitud al parecer no agradó a los turistas, que se negaron a atenderla, lo que desencadenó inicialmente un cruce de palabras.

Claudia Galván presenta hematomas y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Foto: Archivo particular

Tras lanzarse insultos, el hombre identificado como Carlos Rosero empujó a Claudia Galván para intentar sacarla del elevador.



La agredida puso resistencia y al parecer respondió de la misma manera. A partir de allí dice que no recuerda bien lo que sucedió.



“Solo tengo claro que el hombre se me vino encima y motivado por su compañera, comenzó a golpearme y ahorcarme”, cuenta la mujer, quien agrega que “quiso hasta tirarme del décimo piso del edificio”.



Claudia Galván comenzó a pedir ayuda y otros vecinos intervinieron para frenar las agresiones.



La Policía llegó y condujo a los turistas a una estación para conocer su versión. La afectada asegura que nada pasó con los agresores. En cambio, ella -que terminó en el hospital- recibió un comparendo.



Con la historia clínica, Claudia espera instaurar una denuncia en contra de Carlos Rosero para exigir que responda por este caso de violencia de género.



En su defensa aportará también las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran el ataque del que fue víctima por una intolerancia.

