La trágica semana de familia en Santa Marta: muere el único hijo y padre no lo resiste

De manera abrupta, la vida le cambió en cuestión de días a la familia Ramos Arregocés y, sin advertirlo, la tragedia tocó la puerta de su hogar en menos de una semana. Cuando no se reponían de la pérdida del hijo, hoy despiden al padre.



Como una familia unida y llena de amor describen los allegados a estos ciudadanos, quienes llevaban una convivencia feliz y un negocio lleno de prosperidad en Playa de los Ángeles, de la vereda Calabazo, en zona rural de Santa Marta.

Eran reconocidos por levantar con esfuerzo propio un hotel en medio de la tranquilidad que caracteriza a este sector de la capital de Magdalena, lo que atraía a samarios y turistas.



Sin embargo, como una ola embravecida, la muerte derrumbó los sueños y metas que los tres miembros del hogar se habían planteado: los dos hombres fallecieron y la mujer quedó llena de luto y dolor.



Todo se originó en la noche del pasado lunes 26 de febrero, cuando las fuertes brisas derribaron una guaya, generando inestabilidad en el sistema eléctrico.

Moisés murió por una descarga eléctrica

El joven tenía 21 años.

Moisés Ramos Arregocés, de 21 años, permanecía mojado tras darse un baño. Vio que su celular se estaba quedando sin batería y lo conectó, recibiendo una descarga eléctrica letal que le causó la muerte de inmediato.



Al escuchar los gritos, los padres del joven corrieron a su habitación y lo intentaron auxiliar, pero era demasiado tarde, ya se encontraba sin signos vitales, de acuerdo con el reporte de las autoridades.



Moisés Ramos era estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad del Magdalena y también era un apasionado deportista dedicado al gimnasio y al surf.



Horas antes de su fallecimiento, había compartido en sus diferentes cuentas de redes sociales sus actividades, que hacían parte de la rutina diaria, como ejercitarse con los amigos y estudiar, sin imaginarse lo que estaba por acontecer.

El dolor y la tristeza invadieron a la familia

Era un muchacho sano, de buenas costumbres. Tenía muchos sueños. Nos duele saber que murió de esa manera tan absurda

TWITTER

Desde entonces, la familia entró en un estado de dolor y tristeza, viendo cómo los sueños de Moisés, quien estaba en las primeras etapas de su vida, se truncaron de forma inesperada.



“Era un muchacho sano, de buenas costumbres. Tenía muchos sueños. Nos duele saber que murió de esa manera tan absurda”, expresó uno de los seres queridos.



Moisés era el único hijo del hogar que construyeron María Isabel Arregocés y Moisés Ramos, quien en muestra de su amor lo nombró como él y le dio las bases para que estudiara y así administrara en un futuro el hotel de la familia.



Ver a un hijo partir resultó en un dolor profundo para estos padres, quienes enfrentaron esa dura despedida en un sepelio donde ya se veía en mal estado de salud a Moisés (padre). Su situación preocupó a la familia.

Había sido operado de los riñones

Sufrió un infarto fulminante que acabó su vida. Se puede decir que su corazón no aguantó el dolor

TWITTER

Y es que, recientemente, el hombre, de 62 años, había sido intervenido con una operación en sus riñones, encontrándose en un proceso de recuperación que se complicó con la partida de su primogénito.



Allegados a la familia cuentan que, en medio del duelo por el fallecimiento del joven universitario, Moisés perdió el apetito, no se estaba alimentando bien y presentaba problemas para conciliar el sueño.



El hotelero no soportó la tristeza y un infarto le provocó la muerte en la madrugada de este viernes 1° de marzo, ahondando el dolor y la tragedia que sufren los Ramos Arregocés.



“Sufrió un infarto fulminante que acabó su vida. Se puede decir que su corazón no aguantó el dolor”, manifestó un allegado a la familia.



De este hogar lleno de alegría y prosperidad, hasta hace una semana, queda sumida en la tristeza María Isabel Arregocés, una mujer que tuvo que despedir a su esposo e hijo en cuestión de días.



Deivis López Ortega

Redacción EL TIEMPO

Caribe

