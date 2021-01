Santa Marta tendrá siete días críticos por falta de agua potable

A partir de este lunes, Santa Marta afrontará una semana mucho más crítica que de costumbre por la falta de agua en las casas.



Si bien esta ciudad del Caribe sufre normalmente por la deficiencia en el servicio ante la baja capacidad del acueducto, en los próximos siete días la situación se recrudecerá mientras se adelanta la reparación de un canal en una de las plantas de tratamiento que resultó afectado el pasado mes de noviembre por un deslizamiento.



Dicho derrumbe bloqueó el flujo de agua del río Piedras, el cual alimenta el 50 por ciento de la planta de agua potable.

La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar a través de un comunicado de prensa informó que entre el 25 de enero y el 1 de febrero de 2021, debido a estos trabajos se presentarán reducciones del caudal de ingreso a la planta Mamatoco, afectando la producción e impactando el suministro de agua potable con bajas presiones.



Serán aproximadamente 100 barrios los que se verán afectados por la intermitencia en la llegada del recurso hídrico a las llaves de las viviendas.



El gerente encargado de la Essmar Carlos Páez dijo que ya se tiene preparada la logística para garantizar la distribución de agua en todas las zonas.

El río Manzanares y la quebrada Matogiro apoyarán el suministro en este corto periodo de tiempo; igualmente habrá acompañamiento de carrotanques

Páez recalcó que es necesario que en estos siete días, las personas hagan un uso eficiente y racional del recurso hídrico.



“A cada barrio le va a corresponder un número determinado de horas para que las personas se abastezcan y puedan soportar la contingencia”, añadió.



La Essmar señaló que las labores de reconstrucción del canal de aducción en la bocatoma del río Piedras son necesarias, porque permitirán solucionar de manera definitiva este problema para lograr alcanzar 800 litros por segundo.



Sectores económicos y líderes de comunidades aseguraron que existe preocupación e incertidumbre, pues no hubo socialización en este tema y no se tiene la claridad sobre los días y el mecanismo que se distribuirá el agua.



Los comerciantes y hoteleros pidieron a la Essmar que se cumpla con los tiempos de ejecución de esta obra para que no se cree un perjuicio mayor, alrededor de las actividades diarias y que pueda impedir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de forma adecuada.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

