Intervención a Essmar deja en vilo la solución al desabastecimiento de agua

Con la intervención que realizó la Superintendencia de Servicios Públicos a la Essmar la semana pasada, no hay certeza en Santa Marta de lo que sucederá con el proyecto de solución al problema de agua potable planteado por la Alcaldía la Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, y que avanzaba en su etapa de estudios y diseño.



Por segunda ocasión en menos de tres años, los gobernantes de la ciudad más antigua de Colombia habían informado sobre la puesta en marcha de un plan que permitiría que el agua llegara a las tuberías de las viviendas en el casco urbano.

Aunque este anuncio se ha convertido en un ‘caballito de batalla’ de los políticos de turno, los samarios se ilusionan con que pronto terminarán las múltiples dificultades para conseguir el líquido que escasea en todas las épocas del año.



La gerente saliente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Patricia Caicedo, quien es hermana del gobernador Carlos Caicedo, dejó preocupada a la ciudadanía.



Advirtió que una vez mas la administración distrital quedó sin mecanismos para continuar estructurando el proyecto que resolverá el desabastecimiento de agua que sufre el Distrito.

El primer plan fallido

La exfuncionaria recordó que en 2019, cuando se realizó por primera vez una ruta de trabajo para atender este tema, el alcalde de la época, Rafael Martínez, fue destituido y no pudo completarlo.



En ese entonces, Andrés Rugeles, quien lo reemplazó como primer mandatario por decreto presidencial, no le dio continuidad a la iniciativa que cursaba en el Concejo, donde se había planteado ejecutar unas obras con recursos de vigencias futuras por el orden de 892 mil millones de pesos.



“Si esto no hubiese sucedido, ya la ciudad llevara dos años de ejecución de una primera gran atención al problema”, indicó Patricia Caicedo.

El nuevo proyecto podría archivarse

Lo más lamentable para la gerente saliente es que, en la actualidad, el nuevo proyecto para llevar el agua de los ríos a las casas podría "verse truncado por la intervención del Gobierno Nacional".



El 18 de junio de este año, la empresa Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial de Grupo Ecopetrol, firmó un convenio por 16 mil millones de pesos con la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena.



El propósito era la contratación de los estudios y diseños del sistema de acueducto de 'El Curval', que aumentaría la captación y distribución de agua en la ciudad.



Con esta obra se captarán 2.400 litros de agua por segundo de los ríos Piedras, Don Diego y Guachaca y brindará agua potable para toda la ciudad.

La incertidumbre que existe en el proceso

Según Caicedo, dicho plan se encontraba en la segunda fase correspondiente a mediciones de los caudales de los ríos, estudios de suelo y conceptos de la interventoría.



“Estábamos cumpliendo con un riguroso calendario que nos exigió Cenit. Las proyecciones eran entregar todo el diseño de la obra en febrero de 2022 para iniciar el proceso de selección de la empresa que construiría la nueva fuente de captación del recurso hídrico”, explicó.



Sin embargo, este plan de acción que iba "a toda marcha", según asegura la exgerente, se vio interrumpido con la sorpresiva intervención de la Superservicios a la Essmar.



Ahora que la entidad de control tomó posesión de la empresa de servicios públicos, no hay certeza si procederá con el proyecto en curso o planteará otra propuesta a corto y mediano plazo para que los samarios dejen de padecer por la falta de agua.



“No sabemos qué sucederá. Toda la empresa quedó paralizada y hubo cambios de los jefes que son quienes saben cómo está el proceso y el funcionamiento de los sistemas y por supuesto de esta obra tan importante”, agregó Patricia Caicedo.

La reacción de la agente interventora

La agente interventora nombrada en la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, Yahaira Díaz, dijo que la atención al problema de agua de Santa Marta será uno de los asuntos priorizados por su gerencia.



No obstante, precisó que el proyecto al que se refiere Patricia Caicedo “debe ser revisado con rigurosidad, para establecer que se encuentra garantizada su financiación y que realmente cumpla su objeto social”.



La Superservicios tomó posesión de la Essmar bajo el argumento que la empresa pública no tiene la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para garantizar la debida calidad, cobertura y continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado a los habitantes de la capital del Magdalena.



El gobierno local, que rechazó esta medida, denunció que las verdaderas razones de esta intervención serían que se incumpla a la población con la solución al problema de agua a la que se comprometieron la alcaldesa y el gobernador.



“La motivación es netamente política por parte del Presidente Iván Duque. Mientras nosotros vemos este asunto como una solución para nuestras comunidades, ellos miden este progreso en réditos políticos y por eso buscan la manera de evitar que se concrete”, sostuvo la alcaldesa Johnson.



Mientras se define lo que sucederá con los estudios actuales o si se plantea otra alternativa, los samarios seguirán trasnochándose o madrugando para caminar calles y bajar cerros cargando tanques y pimpinas con agua que les permita abastecerse.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

