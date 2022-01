El secretario de Desarrollo Económico de Santa Marta, Iván Calderón, sorprendió con una peculiar justificación que dio a los jóvenes para que acudieran a vacunarse con la mayor prontitud.



(Lea también: Segunda tragedia del año en playas samarias: mujer se ahogó en El Rodadero)



El funcionario les advirtió a este grupo etario que no se arriesgara a sufrir afectaciones en su miembro viril por consecuencias del covid-19.

Las personas que no se vacunan y les da covid, corren el riesgo de acortarse su miembro viril FACEBOOK

TWITTER

Aunque este supuesto efecto no tiene ninguna verificación científica, el funcionario sugirió a la población que mejor no arriesgue a sufrir ninguna complicación por este virus que está nuevamente desatado en la ciudad.



“Según recientes informes, las personas que no se vacunan y les da covid, corren el riesgo de acortarse su miembro viril o también perder la potencia por secuela del covid, especialmente a jóvenes que no se han vacunado. Por eso, joven, vacúnese contra el covid-19, para que no se le acorte el miembro viril”, dijo Calderón.



Según las cifras de vacunación en Santa Marta, solo el 35 por ciento de la población, entre los 20 y 29 años, cuenta con el esquema completo. Mientras que, con dosis de refuerzo, únicamente el 3 por ciento de los jóvenes de estas edades han acudido a ponerse el biológico.

(Le puede interesar: El mar no para de comerse Playa Salguero en Santa Marta)

Avances de la vacunación en Santa Marta

Iván Calderón recordó que es la vacunación la que ha hecho posible que se avance con la reactivación económica en Santa Marta.



“La cifra de contagiados hospitalizados es baja, precisamente porque ya la gran mayoría de samarios están vacunados. La invitación es a los jóvenes a que también acudan a inmunizarse”, puntualizó el Secretario de Desarrollo Económico.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- Video: mujer se enfrentó a atracador armado en Barranquilla

- Wayús completan 10 días de protestas en el parque eólico Guajira 1

- Estos son los aumentos de los 34 peajes de Invías en el país para este 2022