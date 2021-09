Santa Marta le apuesta al turismo de reuniones para recuperar economía

Los hoteleros de Santa Marta que en temporada alta tuvieron ingresos importantes por la llegada masiva de visitantes, ahora como estrategia para continuar con su recuperación económica, le apuestan a impulsar el turismo de reuniones durante este último trimestre del año 2021.



Cotelco y sus agremiados tienen definida toda la logística y protocolos para brindarles a las empresas y organizaciones sus instalaciones, al igual que un completo portafolio de servicios que garantice el éxito de los eventos.

Igualmente los complejos hoteleros están disponibles para familias que quieran celebrar cualquier tipo de ocasión, entregando entre sus alternativas fiestas a la orilla del mar.



“Estamos apostándole a sacarle el mayor provecho a la temporada baja y continuar moviendo la economía local que se impulsa considerablemente con eventos y celebraciones de usuarios empresariales que se interesan en la infinidad de posibilidades que les ofrece Santa Marta”, expresó Omar García, presidente de Cotelco.



García detalló que actualmente, la ciudad cuenta con una oferta importante para este sector, entre los que se destacan dos centros de convenciones y más de 10 salones o auditorios de grandes características físicas.



“Santa Marta tiene la infraestructura, los servicios, la tecnología y sobre todo el talento humano para satisfacer a los organizadores y por supuesto a los asistentes”, indicó el dirigente de Cotelco.

Playa Blanca es uno de los sectores más frecuentados por los turistas. Foto: Roger Urieles

El Tercer Encuentro de la Cadena Turística, que tuvo lugar en el mes de julio, impulsó a que en la capital del Magdalena se desarrollaran eventos con capacidades de personas que han contribuido a reactivar los empleos.



Omar García recordó que a raíz de la emergencia sanitaria no se está cobrando el IVA en las aerolíneas y los tiquetes están saliendo mucho más económicos.



“Santa Marta se está reactivando fuertemente y sus hoteles están cumpliendo con todas las expectativas, generando empleos y beneficios a una cadena de proveedores”, agregó.



Hoteles como: Marriott Playa Dormida, AC Marriott, Hotel Hilton Garden INN, Hotel Mercure, Hotel Estelar y Centro de Convenciones, Hotel Best Western, Hotel Irotama Resort, Hotel Zuana, Hotel Sánha Plus, Mamancana, entre muchos otros, son parte clave del proceso



García concluyó que la capital del Magdalena está lista para ser epicentro de fiestas con 10 personas, hasta congresos o convenciones con 500 asistentes.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

