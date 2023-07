El sepelio de Erick Molano Solano, un joven de 24 años cuya vida fue trágicamente truncada por una bala disparada presuntamente por un policía, se convirtió en otra jornada caótica y llena de temor para Santa Marta.



Centenares de motociclistas participaron en la despedida del fallecido, pero lo que debería haber sido un acto de respeto y luto, se tornó en una serie de robos masivos perpetrados por grupos de motorizados encapuchados, que aprovecharon la oportunidad para cometer actos delincuenciales en la ciudad.

🚨 ¡Caos en Santa Marta! 😱 Durante el sepelio de Erick Molano Solano, cientos de motociclistas aprovecharon la ocasión para cometer robos masivos a ciudadanos inocentes. En las cámaras de seguridad de los negocios se ve el proceder violento de los delincuentes. pic.twitter.com/nDJaIfeziO — Roger Urieles (@Rogeruv) July 18, 2023

A pesar de los esfuerzos de la Policía, que reforzó la presencia de unidades para prevenir actos vandálicos durante la jornada funeraria, los delincuentes lograron burlar la seguridad y sembrar el caos en Santa Marta.



Varias cámaras de seguridad ubicadas cerca del cementerio captaron los momentos de pánico en los que estos encapuchados robaban a hombres y mujeres tanto en la calle como dentro de establecimientos cercanos.



La falta de armas en los delincuentes no fue impedimento para que amedrentaran a sus víctimas con agresiones físicas, logrando arrebatarles objetos de valor y pertenencias a ciudadanos impotentes frente a la situación. Tras cometer los hurtos, los motociclistas se reincorporaban a la caravana de motos y continuaban robando en diferentes puntos de la capital del Magdalena.



Aunque no hay datos oficiales al momento, se estima que al menos 30 personas fueron blanco de estos delincuentes sin control. La Policía y la Alcaldía aún no se han pronunciado sobre los hechos delictivos ocurridos durante la tarde del lunes en Santa Marta.

La despedida de Erick Molano Solano, el joven que murió por una bala que le disparó un policía, se convirtió en una pesadilla para los habitantes de Santa Marta. Encapuchados en motos sembraron el terror robando a diestra y siniestra. pic.twitter.com/Zhv3G4dEHg — Roger Urieles (@Rogeruv) July 18, 2023

El sepelio de Erick Molano Solano, se convirtió en otro día de desórdenes para Santa Marta, en el que la inseguridad y el temor se apoderaron de las calles.



Las autoridades enfrentan ahora el desafío de esclarecer los hechos ocurridos y brindar respuestas a la comunidad, que exige justicia y medidas efectivas para prevenir futuros actos delictivos por la muerte del motociclista.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv