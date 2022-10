Yuranis Muñoz Rincón y su esposo Jorge Lazcano viven días de angustia por un millonario robo electrónico que sufrieron mientras realizaban un viaje familiar por lo Estados Unidos.



(Lea también: Más de mil familias damnificadas por desbordamiento de río en Santa Marta)



Al regresar feliz con sus hijos a Santa Marta, la pareja se enteró que su tarjeta de crédito había sido cambiada y utilizada en compras que superan los 130 millones de pesos.

Habían cambiado el plástico, supuestamente, con mi autorización y lo más grave es que utilizaron todo su cupo FACEBOOK

TWITTER

Yuranis Muñoz, propietaria del producto bancario, solo conoció lo que había sucedido cuando fue a pagar su cuota de manejo mensual y constató la anomalía.



“La tarjeta no me aparecía en sistema, entonces hice la averiguación y resulta que habían cambiado el plástico, supuestamente, con mi autorización y lo más grave es que utilizaron todo su cupo en compras y transacciones electrónicas”, contó la afectada.



El pago mínimo que debía realizar para ponerse al día con la obligación financiera es de 70 millones de pesos, una cifra alarmante que asegura no tiene manera de responder.



Por esa razón, junto a su esposo inició el proceso de reclamación para buscar una solución en el banco Davivienda con el que tiene el servicio.

Esto le dijeron en la entidad bancaria

Facebook Twitter Linkedin

Yuranis Muñoz Rincón. Foto: Roger Urieles

En la entidad, le informaron que semanas atrás, justo los días que ella estuvo de viaje en el exterior, solicitaron vía telefónica que la tarjeta fuera reemplazada por encontrarse deteriorada al igual que sus datos de contacto.



Precisamente por el cambio del número de celular, fue que no supo en ningún momento que se había ejecutado este trámite y mucho menos que se hicieron las compras electrónicas.



A pesar de que la usuaria ha aportado todas las pruebas y evidencias que demuestran que su identidad fue suplantada y que no fue quien realizó las compras, no ha encontrado respuesta ni solución del banco.



“No me llaman para informarme nada de mi reclamación, solo lo hacen con insistencia para pedirme que pague la cuota mínima o haga un acuerdo con ellos”, sostuvo Yuranis.



La mujer acudió ya a la Superintendencia, Fiscalía y Personería para solicitarles que se investigue lo que pasó y el banco le responda.



(Además: Paseo familiar que terminó en tragedia: historia del niño arrollado por avioneta)

Personería investiga múltiples casos de robos electrónicos

En la Personería Distrital, se le informó que en los últimos meses se han recibido por lo menos 10 casos similares de robos electrónicos por suplantación del titular.



Frente a esta modalidad de hurto, el personero Edwar Orozco manifestó que le “hemos solicitado a las entidades financieras para que adopten medidas encaminadas a garantizar la seguridad y la calidad de sus usuarios en el desarrollo de sus operaciones bancaria”.



Igualmente, se está revisando cada caso particular para verificar los motivos por los cuales los bancos no acceden al reembolso a pesar de que los clientes demuestran que fueron estafados.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más noticias:

- En plena sesión, 'clan del Golfo' amenaza de muerte a concejal de Barranquilla

- El colapso de la vía al Mar que podría incomunicar a Barranquilla con Cartagena

- Balacera en Puerto Colombia: revelan identidad del hombre del fusil en la fiesta