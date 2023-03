El profesor español Francisco José de la Hoz Rodríguez, que llegó a Colombia para ejercer su labor como académico en universidades, pero terminó viviendo en las calles e internado en una clínica mental por un trastorno que padecía, volvió a hablar con EL TIEMPO después de casi tres años.



Su testimonio conmovió a exalumnos y personas de todo el país que se interesaron por ayudarle en su momento de dificultad, incluso la Alcaldía de la capital del Magdalena asumió su cuidado en un albergue temporal y posteriormente lo internó en una clínica, debido a las crisis psiquiátricas que padeció.

Al no ser posible contactar a sus familiares en Madrid, España, la asistencia institucional culminó y el profesor Francisco de la Hoz volvió a las calles.



Sin embargo, encontró mucho apoyo de la comunidad educativa que lo conoció y de grupos de ayuda conformados por personas de varias ciudades, quienes evitaron que tuviera que seguir padeciendo sin comida y falta de techo.



“Ya corté toda relación con mi familia. Era lo que necesitaba para recuperar mi tranquilidad. No he tenido más respaldo de instituciones públicas ni privadas, pero sí he estado rodeado de buenas amistades que me han ayudado a estar un poco mejor y estable”, cuenta Francisco.



Afortunadamente, De la Hoz volvió a trabajar como independiente y tiene algunos recursos para pagar un arriendo y garantizar su alimentación.



También ha escrito un libro llamado 'El relato de la culpabilidad de Dagoberto Medina', en el cual cuenta todo lo que ha tenido que afrontar en Colombia desde que se quedó sin trabajo en las universidades donde prestó su servicio como educador.



La vida del profesor universitario ha tenido varios giros. Foto: Archivo Particular

El docente dice que alejarse de su familia fue clave para su resocialización. Foto: Francisco de la Hoz

En el libro, pone de manifiesto su inconformidad y disgusto con el trato que recibió en las universidades en las que laboró y relaciona el mal estado al que llegó con "ataques de brujería", que según cuenta, fue víctima por parte de enemistades.



El doctor en derecho y politólogo ofrece a la venta su libro a través de Amazon y ha conseguido vender algunos ejemplares.



Igualmente, detalla que “me sostengo de asesorías y trabajos de tesis de grado que desarrolla con estudiantes universitarios que acuden a mí. También uso mi tiempo libre para visitar las bibliotecas de la ciudad y leer y escribir de diferentes temas relacionados con la rama del derecho y la política”.



Francisco de la Hoz dice que se siente bien viviendo en Santa Marta y espera continuar recuperándose cerca de sus amistades.



El 5 de marzo cumplió 47 años y no descarta volver a tener la oportunidad de ejercer la docencia en algún espacio que pueda encontrar.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

