Cancelan más de la mitad de reservas a hoteles en Santa Marta

Tal como lo temían, la semana de vacaciones de Semana Santa empezó mal para los hoteleros de Santa Marta.



No solo se quedaron esperando a los turistas el viernes y sábado, sino que además registraron la cancelación de más de la mitad de las reservas que estaban programadas para los siguientes días.

La razón, según la Asociación de Hoteleros (Cotelco) capítulo Magdalena, más que por las medidas estrictas y el presente de la pandemia, tiene que ver con los mensajes falsos y el desprestigio que se ha hecho del destino en redes sociales.



“Hay una campaña de terror mentirosa y mal intencionada por parte de los mismos samarios que ahuyenta el turismo”, manifestó Omar García, presidente de Cotelco capítulo Magdalena.



El representante de este sector recordó que, si bien Santa Marta enfrenta un pico alto de contagios, desde los hoteles afiliados hay toda una logística y protocolos para proteger la salud de los huéspedes y prevenir la propagación del virus.



No obstante a todo el esfuerzo y preparación que cumplieron de manera anticipada los hoteles, García reportó con preocupación que por lo menos la mitad de los visitantes que tenían previsto pasarse unos días en la capital del Magdalena ya no vendrían.

“Aquí los perjudicados no son solo los dueños de hoteles, también sus empleados y una extensa cadena que vive del turismo. El impacto económico es gravísimo”, señaló el directivo.



Y es que para Cotelco, cuando hay turistas aumenta el empleo, los supermercados y negocios venden más, las rutas de transporte se activan, y se beneficia incluso la que vende arepa de huevo.



Además, Omar García sostiene que la reactivación de turismo no es el directamente responsable del aumento de contagios en la ciudad, sustentado en las estadísticas de contagio de enero y febrero.



“En diciembre, después de que estuvimos parados siete meses, logramos el mejor desempeño de todo el país, tanto en el Magdalena como en Santa Marta, con una ocupación por encima del 45 por ciento; sin embargo, eso no repercutió en las ocupaciones UCI, que para finales de enero e inicios de febrero mantenían porcentajes bajos”, argumentó Omar García.

Los hoteleros proponen que durante los días de confinamiento se les permitan organizar planes con los turistas, aprovechando la ausencia de los samarios en las playas y sitios turísticos.



De todas formas, los hoteles de Santa Marta tienen definida toda una estrategia de entretenimiento, para que el visitante, los días que hay restricciones totales, puedan disfrutar de los espacios sociales y una variada programación en piscinas, bares y otros espacios que han sido dispuestos como los protocolos de bioseguridad.

