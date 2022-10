Dos meses de angustia y zozobra tuvo que pasar José David Barras, antes de lograr recuperar los 6,3 millones de pesos que, por un descuido en la digitación en el cajero, envió a una cuenta bancaria equivocada, y cuyo destinatario se gastó todo el dinero a pesar que no le pertenecía.



Barras, que había estado ahorrando todo ese dinero durante un año para costear su viaje a Italia donde cursaría la maestría que obtuvo por medio de una beca, vivió toda una odisea acudiendo a bancos, abogados y amigos en busca de una solución.

Afortunadamente para él, las redes sociales se convirtieron en su salvación, luego de exponer su caso en Facebook y clamar ayuda a amigos y desconocidos.



“Pensé que todo estaba perdido. No tenía manera con mis propios medios de volver a reunir ese dinero. Si no me lo regresaban, debía renunciar a la oportunidad de estudiar en el exterior que tanto soñé”, cuenta el joven samario.



José David creyó que cuando el banco le suministró la identidad de la persona que había recibido su dinero por error, sería sencillo recuperarlo. Mucho más al saber que quien tenía la plata era Carlos Hernández García, funcionario de la gobernación del Magdalena, que había ostentado cargos importantes como la gerencia de un hospital municipal.



Entonces acudió por primera vez a las redes sociales, inicialmente para ubicar a Hernández y contarle de su equivocación, pretendiendo de esa manera que le retornaran el monto que le transfirió.

Aunque rápidamente logró contactarlo, todos los mensajes que le envió urgido de su atención fueron ignorados.



Al establecer que Carlos Hernández vivía en Santa Marta, Barras trató de conseguirlo en persona por medio de una amiga en común que tenían en la red social.



“Ella me puso a hablar con él, pero su respuesta me dejó mucho más triste y preocupado, porque conocí de su propia voz que se había gastado el dinero y no tenía manera de pagármelo al menos en ese momento. Tampoco me dio fecha, ni noté un compromiso de devolverlo”, relata José Barras.

Acudió a las redes sociales en busca de ayuda



Desesperanzado con todos sus intentos fallidos de conseguir el dinero, el joven decidió exponer públicamente su caso en Facebook, contando el drama que estaba pasando por enviar el dinero de sus estudios a un desconocido.



“Estos recursos económicos son los esfuerzos de ahorro de todo un año para estudiar una maestría en Italia, dado que, por alcanzar ciertos requisitos, me gané una beca en una Universidad muy prestigiosa de ese país. Soy una persona de pocos recursos y gran parte de ese dinero lo había estado ahorrando de mi trabajo para los gastos de visado y tiquetes”, publicó en su cuenta de Facebook.



El joven también narró que había iniciado un proceso de conciliación legal con el funcionario de la gobernación para que le devolviera la plata por cuotas en fechas establecidas, pero el acuerdo se había incumplido hasta el día de la publicación en la red social.



“Pasado el tiempo que tenía para cumplir el primer pago, el señor Carlos Andrés Hernández García no lo realizó, incumpliendo el acuerdo verbal y legal que teníamos, sin darme garantías de pago, por lo que me veo obligado a hacer esta denuncia pública”, detallaba Barras en su mensaje.

De inmediato, su caso se volvió viral y tuvo trascendencia nacional. Amigos y personas sin conocerlos se pusieron en contacto con él y, además de solidarizarse, algunos le brindaron apoyo económico.



Igualmente, se generó una ola de críticas y ataques contra Carlos Hernández, quien optó también por pronunciarse para pedir que cesaran las amenazas e insultos, y asegurar que de su parte existía toda la voluntad e intenciones de regresarle el dinero al joven universitario.



“Esta confusión ha sido perjudicial para todos. Por un lado, entiendo el desespero del joven de querer y necesitar recuperar su dinero, pero por el otro estoy yo, que estaba convencido de que era un recurso de una liquidación que estaba pendiente de recibir y que utilicé en obligaciones urgentes que tenía”, indicó Carlos Hernández.

Recuperó su dinero antes de lo acordado



A raíz de la cantidad de mensajes intimidatorios y ofensas que recibió, Hernández decidió gestionar el dinero por diferentes medios y retornárselos a Barras, incluso ante de la fecha que habían acordado.



Al recuperar su dinero, el joven hizo una nueva publicación para informar que la totalidad de la plata le había sido retornada y agradecer a la gente por el respaldo que le dieron desde que difundió su historia.



“Agradezco toda esa ayuda de manera personal y desinteresada en todo este inconveniente y también a las que me siguen apoyando en mi proceso de recolección de recursos. Cada aporte que han realizado me acerca cada vez más a cumplir mi sueño", escribió José David.



En el mensaje, también reconoció que “lograr este resultado es una muestra del poder que tienen las redes sociales cuando se utilizan en causas sociales", puntualizó el joven.



José Barras, mucho más tranquilo y satisfecho por haber conseguido lo que parecía imposible, retomó sus planes para viajar próximamente a Italia a aprovechar al máximo la beca de estudios que se ganó.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

