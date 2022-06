Santa Marta enfrenta por estos días una crisis sanitaria a raíz de los constantes rebosamientos de aguas residuales, en plena temporada de vacaciones.



La entrada de los balnearios, sitios turísticos y zonas residenciales permanecen inundadas por el colapso del alcantarillado.



Los turistas que vienen a conocer y disfrutar de los atractivos y encantos de la capital del Magdalena, se encuentran con un panorama desagradable por los malos olores y los encharcamientos que se generan a raíz de esta problemática.



Uno de los sectores con mayor afectación es El Rodadero, donde para dirigirse a la playa, los visitantes deben atravesar ríos de aguas residuales.



La sensación que les deja es totalmente negativa. Por eso los comentarios negativos no se han hecho esperar.



“Soñábamos con venir a conocer el mar, y nos topamos con esta grave situación. Se nota un desaseo y desorden horrible, deben tomar correctivos porque las personas no van a querer venir a visitarlos”, dijo Luis Prada, visitante.



Otra turista indicó que el escenario que tenía en su mente al momento de elegir a la ciudad como destino, fue completamente diferente a la realidad que encontró.



“Como turista me parece fatal, porque es un lugar turístico muy bonito donde debería estar adecuado para brindar una buena imagen a todos los que venimos”, manifestó Laura Guzmán.



Los más afectados han sido los comerciantes y vendedores de comida, quienes aseguran que ninguno quiere acercarse a comprar debido a que por todos lados hay agua de alcantarilla.



“Estamos desesperados. Tanta expectativa que existe cada temporada, pero estos rebosamientos alejan a la clientela. Las pérdidas económicas son muy grandes”, dijo la comerciante Mirian Guerrero.



El propio gremio del comercio al no ver una solución, optó por adelantar jornadas de limpieza y evacuación para mejorar el aspecto del sector.



No obstante, en cualquier momento del día las alcantarillas vuelven a rebosarse y la situación nuevamente se torna insoportable.



“Necesitamos una solución de fondo. Ya es mucho tiempo sobrellevando esta crisis sanitaria que se atiende únicamente con pañitos de agua tibia”, expresó Daniel Quiroz, un vendedor de jugos.

¿Qué dicen las autoridades ?

Essmar explicó que el colapso de las alcantarillas se ha intensificado más en esta fecha debido a las constantes lluvias. Foto: Cortesía Juan Rodríguez

La alcaldesa, Virna Johnson, se pronunció sobre estas inundaciones de aguas residuales, las cuales adjudicó a una mala gestión por parte de la empresa de servicios públicos, Essmar, actualmente intervenida por la Superintendencia.



“Inaceptable, en plena temporada turística y puente festivo la Essmar intervenida demuestra su nula prevención o planificación, esto afecta gravemente al turismo. ¡Seguimos exigiendo que haga su trabajo!”, manifestó la mandataria.



Por su parte, la entidad respondió también por la misma red social indicando que “estas situaciones se presentan por la ausencia de un sistema pluvial en la ciudad”.



Explicó la Essmar que el colapso de las alcantarillas se ha intensificado más en esta fecha debido a las constantes lluvias que se registran.



“En estos momentos el sistema de alcantarillado conduce aguas servidas y agua lluvia,lo que provoca colapsos y rebosamientos”, detalló.



Igualmente la empresa invitó a hacer uso responsable del sistema de alcantarillado, especialmente en temporada de lluvia.



“No se deben levantar las tapas, tampoco arrojar basuras ni aceites”, agregó en sus explicaciones la Essmar.



Finalmente detalló que se adoptó un plan de contingencia que consiste en trasladar equipos de succión y personal inmediatamente para contrarrestar la problemática.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

