El derramamiento de aguas residuales en zonas turísticas y residenciales parece un problema imposible de resolver en Santa Marta, según denuncian las comunidades.



Desde que inició el año, han sido constante las quejas de los ciudadanos por los malos olores y la contaminación que está produciendo el rebosamiento de las alcantarillas a toda hora.

En puntos turísticos como el Centro Histórico y El Rodadero, los comerciantes y residentes indican que sienten vergüenza con el visitante que al llegar se encuentra con esta imagen y olores desagradables.



“Vemos a los turistas haciendo todo tipo de maniobras para cruzar una calle inundada por el líquido putrefacto que sale de las alcantarillas. Igualmente se les ve con la mano en la nariz porque el hedor es insoportable”, manifestó Carlos Hurtado, presidente de la asociación de restaurantes de El Rodadero.



La misma denuncia la hacen los moradores de barrios de estratos altos como Bavaria y el Jardín, donde obligatoriamente deben convivir con las aguas residuales afuera de sus viviendas.



“Llamamos a quejarnos y solucionan, pero al cabo de un rato vuelven los rebosamientos. Esto, además de incomodarnos, se convierte en un riesgo para la salud”, expresó Javier Lara, un usuario afectado.

Alcaldesa culpa a Superservicios

La alcaldesa Virna Johnson responsabiliza de esta situación a la empresa de servicios público (Essmar), bajo la administración de la Superintendencia de Servicios Públicos.



Según la mandataria, la entidad actualmente no cuenta con la capacidad técnica ni ha hecho la gestión necesaria para atender adecuadamente esta emergencia sanitaria que sufre la ciudad.



“La improvisación de la Superservicios ya deja consecuencias ambientales y afecta al turismo”, dijo Johnson.



De acuerdo a la versión de la alcaldesa, la actual administración no ha contratado suficientes equipos de respaldo, ni tiene una planta eléctrica adecuada.



“No están preparados para resolver el problema que se presenta por las precarias redes que nos heredó Metroagua, redes que poco a poco hemos venido interviniendo. ¡Esto se pudo prevenir!”, sostuvo Johnson.



Finalmente, la mandataria le exigió a la gerencia interventora presentar un plan de contingencia, porque “es evidente que no hicieron el debido mantenimiento y maniobras de contención de las aguas residuales”.

El pronunciamiento de Essmar

La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), sobre los rebosamientos de manjoles que se han presentado en la ciudad en la última semana, indicó que se está trabajando en diagnosticar la problemática del sistema de acueducto y alcantarillado.



De acuerdo a la entidad, la infraestructura sanitaria existente tiene serias deficiencias, pero ya se avanza en su mejoramiento.



“En el servicio de alcantarillado se identificaron los elementos y acciones prioritarias que permitirán darle estabilidad al sistema, entre ellos reponer todos aquellos componentes electromecánicos (variadores y plantas eléctricas) que su vida útil ha expirado y así generar mejoras en el funcionamiento de las 14 estaciones de bombeo de aguas residuales”, detalló.



En su informe, la Essmar anunció también un programa de mantenimiento en el sistema eléctrico que se encuentra en etapa de diagnóstico para su contratación.

Asimismo, la Essmar está elaborando los proyectos de reparación de tres daños puntuales (producto de la antigüedad de la infraestructura existente) en el colector Tamacá, con el fin de generar una alta mitigación de riesgo de reboses en el sector del rodadero.



“Las situaciones puntuales presentadas en los barrios Jardín y Rodadero se deben al estado en el que se encuentran las redes sanitarias, que por su vida útil han perdido su capacidad de transporte”, informó la empresa.



También anotó que las frecuentes fluctuaciones de energía suministrada por el proveedor local de este servicio vienen generando un mal funcionamiento de los equipos de bombeo de las mismas.



Mientras el problema se resuelve de fondo, la Essmar se comprometió a atender con mayor efectividad los problemas de rebosamientos que se registren en Santa Marta.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

