Santa Marta: protestas y bloqueos de vías, tras resolución sobre nuevo alcalde

El mano a mano por la Alcaldía de Santa Marta finalmente lo ganó Carlos Pinedo Cuello del movimiento Santa Marta si Puede, luego de casi un mes de desarrollarse las elecciones regionales.



Tras semanas de disputas, reclamaciones y denuncias entre Pinedo y Jorge Agudelo de Fuerza Ciudadana, una sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta definió al nuevo alcalde de la ciudad, lo cual ha desatado una ola de protestas en la ciudad.



(Lea también: Santa Marta: Pinedo exige credencial de alcalde, tras fallo en inscripción de Agudelo)

La decisión del tribunal causó el descontento de Fuerza Ciudadana, dirigida por Carlos Caicedo, quien renunció a su cargo como gobernador del Magdalena para apoyar a Agudelo en su carrera por la alcaldía, que inicialmente había ganado.



Caicedo denunció en redes sociales el supuesto robo de las elecciones y señaló que la Comisión Escrutadora anuló sus votos basándose en una tutela que se pronunció sobre un hecho superado, y anunció acciones administrativas y judiciales para defender la decisión popular.



Y tras lo manifestado, las protestas de los simpatizantes de Fuerza Ciudadana no se hicieron esperar, bloqueando la Troncal del Caribe en el área donde se desarrollan los escrutinios. En estos momentos enormes trancones se presentan en la vía nacional.



(Además: 'No podemos ignorar los resultados regionales': Polo Democrático respalda a Agudelo)

Desgobierno de @VirnaJohnson al no actuar.

La ciudad está sitiada, se toman la carretera nacional frente a una instalación estratégica para la economía como lo son los tanques de @ECOPETROL_SA.@mindefensa @petrogustavo @ConsejeriaDDHH @PGN_COL @FiscaliaCol pic.twitter.com/W4iruk1OPD — Victor Rodriguez Fajardo (@by_vicro) November 24, 2023

De otro lado, la ciudadanía manifiesta también que pese al bloqueo de la importante vía nacional aún no hay presencia de las autoridades y la alcaldía no se ha preocupado por controlar la manifestación. Entre tanto, Virna Johnson, alcaldesa actual, no se ha pronunciado al respecto.

El panorama en Santa Marta con los bloqueos

La decisión de la Comisión Escrutadora de invalidar los votos de Jorge Agudelo generó manifestaciones inmediatas por parte de los simpatizantes de Fuerza Ciudadana.La concentración se llevó a cabo en la zona externa del hotel Estelar, epicentro de los escrutinios, desencadenando bloqueos en la Troncal del Caribe y un monumental trancón vehicular.

Facebook Twitter Linkedin

A esta hora se realizan bloqueos de la vía nacional por parte de simpatizantes de Fuerza Ciudadana. Foto: Roger Urieles

La obstrucción en una vía nacional resultó en inconvenientes significativos para los ciudadanos, algunos de los cuales aseguraron perder vuelos, debido a la imposibilidad de transitar por la doble calzada bloqueada en ambos sentidos.



Los manifestantes expresan su descontento considerando "injusta" la invalidación de Jorge Agudelo como candidato, y advierten su disposición de mantener las protestas en la ciudad. En redes sociales, conductores y ciudadanos instan a la alcaldesa Virna Johnson y a la Policía a intervenir para restablecer la circulación.



Dentro del hotel Estelar, Jorge Agudelo fue expulsado tras un altercado con una de las juezas escrutadoras.



El excandidato, visiblemente airado, acusó a la funcionaria de irrespetar al pueblo de Santa Marta y lanzó acusaciones de presuntos "amaños" para retrasar la entrega de la credencial de alcalde. La tensa situación llevó a la intervención policial y la expulsión de Agudelo y su abogado del lugar.

Más noticias:

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta