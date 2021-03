La cuarentena en Santa Marta inicia con protesta de comerciantes

Santa Marta se convirtió este domingo en la primera ciudad de Colombia en volver a cuarentena por la crisis sanitaria del covid-19.

El nuevo confinamiento, que se registra casi siete meses después de la reapertura económica gradual que inició en el país el 1 de septiembre, fue antecedido por protestas en el Centro Histórico de la ciudad.



Los manifestantes eran hombres y mujeres dedicados al comercio, que si bien entienden que se trata de una medida decretada para salvar vidas, también señalan que significará la muerte de otro centenar de negocios.



Los comerciantes del Centro Histórico critican, entre otras cosas, que la restricción total en la capital del Magdalena se haya definido justo cuando iniciaba una temporada turística que los ayudaría a recuperarse y no con anterioridad que los casos comenzaban a aumentar.



“Si la cuarentena se decreta en febrero, no habrían tantos casos y hoy las camas UCI estarían más desocupadas y la ciudad en una mejor condición para recibir al turismo”, manifestó un propietario de restaurante.

Con este confinamiento no solo se perjudican los dueños de negocios, sino también muchos empleados que dejan de percibir un salario para el sostenimiento de sus familias.



La manifestación se llevó a cabo a las 8:00 pm del sábado en las calles del Centro Histórico, allí los comerciantes se hicieron sentir con un cacerolazo.



“Esta era la semana más importante del año para la reactivación económica”, añadió con impotencia otro empresario, quien asegura que no hay manera de sobrevivir en estas circunstancias.



Las expectativas eran grandes para este sector, que había invertido en insumos y aumentado su personal, previendo una exitosa Semana Santa.



Pero el panorama en días cambió y hoy están preocupados porque no tienen forma de responder a las deudas y compromisos bancarios que adquirieron para luchar por salvar sus establecimientos.

Empresarios y empleados del Centro Histórico de Santa Marta protestaron en el Parque de los Novios por las nuevas medidas restrictivas decretadas por la Alcaldía de Santa Marta. pic.twitter.com/jrBfHizG4z — Roger Urieles (@Rogeruv) March 28, 2021

Estricta cuarentena

En la ciudad, desde tempranas horas de la mañana del domingo se realizan operativos de vigilancia y control en los barrios, sectores turísticos y playas para garantizar que propios y visitantes acaten el confinamiento.



Un total de 900 policías estarán garantizando la seguridad y el cumplimiento de las restricciones durante la Semana Santa.



Las calles lucen desoladas al igual que los balnearios. Se repite la historia de hace exactamente un año cuando inició la emergencia de salud y las personas quedaron obligadas a permanecer en sus casas para protegerse del virus.

Cabe indicar que Santa Marta estará cerrada los miércoles, viernes y domingos hasta el 29 de abril, como lo estipula el decreto 069 del 24 de marzo.



A pesar de que las medidas han sido mucho más estrictas desde que inició marzo, los casos siguen disparados y la ocupación hospitalaria se mantiene en 89,9 por ciento.



Las alarmas siguen encendidas en la capital del Magdalena, donde en solo los últimos dos días se han registrado casi mil casos nuevos.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

