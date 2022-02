Una propuesta planteada por las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de retirar los monumentos, bustos y estatuas en homenaje a la época colonial de sitios públicos de Santa Marta fue rechazada con vehemencia por parte de los historiadores.



La iniciativa de los pueblos Arhuacos, Wiwa, Kogui y Ette Ennaka fue abordada en una sesión ordinaria del Concejo Distrital de Patrimonio Cultural.

Para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, estas estatuas no representan la esencia de la cultura Caribe y por ende del país.



Los pronunciamientos en contra no se hicieron esperar, principalmente de la Academia de Historia del Magdalena, que consideró esta acción como un atentado a la historia y esencia de la capital de Magdalena.



Álvaro Ospino Valiente, presidente de la Academia, sorprendido con lo que proponen los indígenas, indicó que “supuse que como el contexto de hábitat de esas comunidades siempre ha sido el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta y no la explanada donde se expandió la ciudad de Santa Marta no se sentían afectados”.



El historiador para abordar el tema citó una declaración del ministro británico Boris Jhonson, quien en un debate similar, precisó en su momento que “no podemos intentar, editar o censurar nuestro pasado. No podemos pretender tener una historia diferente. Las estatuas en nuestras ciudades y pueblos fueron levantadas por generaciones anteriores. Tenían diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones de lo correcto y lo incorrecto. Pero esas estatuas nos enseñan sobre nuestro pasado, con todas sus fallas”.

El punto de vista del historiador

Esa es nuestra realidad histórica y no debemos avergonzarnos de ella FACEBOOK

Según Ospina, resulta imposible desconocer a Rodrigo de Bastidas dentro de la historia de Santa Marta, y hacerlo sería una “terquedad difícil de borrar, tan difícil como querer cambiar su nombre, como querer derribar la Catedral, porque el catolicismo fue el instrumento del sometimiento español”.



Para el historiador samario, retirar los monumentos que resaltan la visión colonial sería permitir el desmembramiento de la historia de la ciudad.



“Esa es nuestra realidad histórica y no debemos avergonzarnos de ella”, precisa.



También recordó que el principal legado heredado de los españoles es el idioma que actualmente usamos para comunicarnos.



“Si queremos renunciar a nuestro componente español desde esa posición indigenista, debemos estar avergonzados y deberíamos desaparecerlo junto con las estatuas de los fundadores de las ciudades hispanoamericanas”, puntualizó el presidente de la Academia de Historia del Magdalena.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

