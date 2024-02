En el Concejo de Santa Marta, proponen crear un ‘marihuanódromo’ para consumidores

El excandidato a la alcaldía y actual concejal de Santa Marta, José ‘Cura’ Ordóñez, sorprendió a todos durante un debate al proponer la habilitación de un espacio en la ciudad destinado exclusivamente para los consumidores de drogas.



Según Ordóñez, esta medida busca concentrar a los consumidores de marihuana en un solo lugar en Santa Marta, evitando la dispersión por la ciudad.

“Sabemos que en Santa Marta hay numerosos consumidores de cannabis, pero no les hemos dicho dónde pueden consumir. Parece escandaloso en labios del cura proponer un ‘marihuanódromo’ en Santa Marta, pero es necesario situar el consumo y no esconderlo. Esto no es un problema de religión, sino de salud pública”, expresó el concejal durante el debate.



Ordóñez argumenta que habilitar este sitio facilitaría la labor de control y vigilancia de la Policía, ya que solo se necesitaría supervisar la zona para verificar el comportamiento de los consumidores presentes.



Cabe indicar que el alcalde Carlos Pinedo ya ha firmado un decreto que prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos, especialmente en parques e instituciones educativas del Distrito.



En ese sentido, el concejal advierte que, si la administración Distrital respalda su propuesta, podría contribuir a la reducción tanto del consumo como de la delincuencia en Santa Marta.

Iniciativa para resocializar a consumidores

También destacó la importancia de involucrar a las autoridades y la salud pública para resocializar a los consumidores y convertirlos, con el tiempo, en individuos útiles a la sociedad.



A pesar de la lógica detrás de la propuesta, la misma ha generado críticas, especialmente con relación a la magnitud de sus posibles impactos, tanto positivos como negativos.



Otros concejales coincidieron en la necesidad de realizar un estudio exhaustivo para evaluar los riesgos y beneficios, asegurándose de que "el remedio no sea peor que la enfermedad".

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

