La proliferación de un gusano venenoso en el corregimiento de Bonda, en zona rural de Santa Marta, tiene alarmados a sus habitantes.



La comunidad asegura que al menos 10 personas han presentado síntomas como brotes, vómito y fiebre luego de haber tenido contacto con la oruga.

Hace poco se llevaron a un niño para urgencias, porque se le hinchó una parte del cuerpo FACEBOOK

“Hace más de un mes comenzamos a ver en grandes cantidades a este gusano en los árboles de mango, ahora están por todos lados. Hace poco se llevaron a un niño para urgencias, porque se le hinchó una parte del cuerpo, le dio dolor de cabeza y fiebre”, indicó Adriana Rosa, una moradora de la zona.



La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) se dirigió hasta el sector de Bonda para revisar la situación, luego de recibir los reportes de los ciudadanos



De inmediato, los expertos de la entidad establecieron que se trataba efectivamente de la oruga venenosa Megalopyge lanata, la cual se encuentra usualmente en árboles de mango, guayabos o almendros.



Corpamag confirmó en su informe que “esta oruga al manipularlas pueden ser riesgosas, especialmente para las personas con enfermedades alérgicas”.



También precisó que dicho gusano son el estado previo al emerger de las mariposas. Sobre sus características, dijo que poseen colores llamativos y estructuras parecidas a los pelos que les permite defenderse de algunos depredadores.



“Ellas, al ser manipuladas, causan dolor a la persona en el área afectada”, precisó la autoridad ambiental en un comunicado de prensa.

La población ha observado a estos animales en los árboles. Foto: Corpamag

Piden a la comunidad no tocarlas

Usualmente no se caen, están en las hojas y es donde ocurre el contacto FACEBOOK

También aclaró que no es una plaga, ni una especie invasora y no atacan. “Solo que la oruga para sobrevivir debe mantenerse quieta y el único mecanismo de defensa antes de convertirse en mariposa son esas estructuras.



Corpamag hizo un llamado a la comunidad en general, especialmente a los niños, de abstenerse a tocarlas.



“Como acostumbran a permanecer en los árboles frutales, es necesario estar alertas dado que tienden a bajar a los troncos. Usualmente no se caen, están en las hojas y es donde ocurre el contacto”, agregó.



Finalmente, la autoridad ambiental indicó que es importante la prevención y saber que hace parte de la naturaleza su presencia en los árboles y que se trata de un fenómeno temporal, porque cuando se convierten en mariposas no afectan.



“Es importante recalcar que esta es una especie importante para el control de la capa vegetal en estado larval y, además, una vez llegan a ser mariposas cumplen la función de polinizador”, explicó Corpamag.



La entidad también recomendó que en caso de manipularlas es importante consultar en el puesto de salud más cercano para que reciba atención oportuna.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

