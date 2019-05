Demandan a Alcaldía de Santa Marta por prohibir plástico en la ciudad

A las quejas y peticiones presentadas por parte de algunos sectores y gremios, contra la resolución 1017 de 2018 que prohíbe el uso del plástico en Santa Marta, se suma ahora una demanda impuesta por Acoplásticos que busca frenar la implementación de esta medida bajo el argumento que es “desproporcionada y extralimitada”.

El Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, aunque todavía no ha sido notificado sobre esta acción judicial, precisó que se mantiene firme en el propósito de erradicar definitivamente este material sintético de la ciudad y para cumplirlo tiene a su disposición un equipo jurídico, técnico y de educación ambiental que en el momento que se requiera, defenderá la importancia del acto administrativo que expidió a finales de octubre del año anterior.



Según Acoplásticos, con esta resolución el Dadsa se extralimitó al no considerar otras alternativas para abordar el problema plástico en la ciudad. Adicionalmente no realizó las consultas pertinentes y todos los procedimientos para su ordenanza, por lo tanto espera que se adopten medidas cautelares que suspendan su ejecución.



Ante dicho señalamiento, Wilson Rodríguez, director de la entidad ambiental del distrito precisó que la campaña 'Desplastifica tu ciudad' se puso en marcha, “no como un capricho de la autoridad ambiental, sino como una necesidad de reducir la contaminación de los ríos y playas por estos elementos”.

“Demoramos un tiempo responsable estructurando esta estrategia, dotándola de los mayores insumos suministrados por la ONU y la Procuraduría Ambiental, para que la resolución tuviera los elementos de juicio necesarios y permitiera convertir a Santa Marta en la primera ciudad de Colombia libre de plástico”, sostuvo el funcionario.



Posteriormente, se han realizado jornadas de sensibilización contra el icopor y los plásticos de un solo uso donde se ha explicado el alcance de esta alternativa y la importancia del acompañamiento de las empresas, entidades y ciudadanía en general.

Balance del plan estratégico

A pesar de las socializaciones, el Dadsa ha recibido diferentes requerimientos, sobre los perjuicios que se estaría generando en los sectores involucrados en el comercio del plástico, no obstante, Rodríguez ha entregado a todos la misma recomendación de migrar a otro tipo de productos, pues en este caso la recuperación ambiental de la ciudad estará por encima de cualquier interés de un particular o privado”.



“Ya hay muchos negocios que reemplazaron el plástico por elementos biodegradables y no han sentido ninguna afectación en los costos o en la operación, de hecho varios restaurantes en los próximos días recibirán un sello ambiental al ser declarados libres de plásticos”, agregó.

Casi el 50 por ciento del plástico que se produce en el planeta ha ido a parar a los basureros, a los ríos y al mar. Foto: IStock

Las actividades y proyectos emprendidos desde hace siete meses por parte el Dadsa, también han permitido generar una mayor cultura y concientización entre los samarios que cada vez en se están sumando personas y entidades a esta misión de erradicar los vasos, pitillos, botellas, bolsas y en general, el plástico de un solo uso.



“Por ejemplo hemos hecho dos carreras 5k para recoger botellas plásticas de los cerros y ríos de la ciudad, la primera se hizo el año pasado y logró la participación de 2.020 participantes y la recolección de 65 mil recipientes, este año en la segunda versión hay 4.009 inscritos lo que quiere decir que se duplicó en pocos meses la cantidad de personas comprometidas con el medio ambiente”, explicó.



Finalmente, Wilson Rodríguez dijo que el Dadsa continuará cerrándole espacio al plástico, para avanzar en este proceso de descontaminación del ecosistema.



“La autoridad ambiental tiene la obligación de cuidar a las playas, somos un destino turístico, así que nos cabe la responsabilidad de que los turistas que nos visitan cuenten con unas playas absolutamente limpias y en eso estamos comprometidos creando consciencia en las empresas y en la sociedad para utilizar cada día menos plástico”, puntualizó.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Rogeruv