La boda de Jennifer Arias y su novio en Santa Marta este 1° de marzo ha dejado a 23 personas varadas en Cali, debido a la cancelación de vuelos por parte de la aerolínea Viva Air en todo el país.



Los afectados en el aeropuerto Simón Bolívar afirman que han intentado comunicarse con la compañía aérea, pero no han recibido respuesta y que cambiar a otra aerolínea les incrementaría los costos.

Según Jennifer Arias, "es muy frustrante estar en una situación así cuando lo que se supone es que deberíamos estar disfrutando de nuestra boda juntos con nuestras familias y amigos".



Esta situación les está generando grandes pérdidas económicas por reservas de hotel, tiquetes y la fiesta organizada que no tendrá invitados.



“Todos compramos nuestros vuelos con antelación y reservamos nuestros hoteles, y ahora todo eso está en riesgo debido a la falta de respuesta de la aerolínea”, anotó la novia.



Otro de los afectados, José, afirma que "la situación es muy estresante. Estamos tratando de encontrar una solución, pero parece que la aerolínea no está haciendo nada para ayudarnos. Hemos intentado cambiar a otra aerolínea, pero los costos son muy altos".

Más testimonios de los afectados

Otra de las afectadas, María Barraza, incluso afirmó que la aerolínea le pagó un hotel para quedarse una noche más en Santa Marta, pero al llegar al aeropuerto se dio cuenta de que no estaba en funcionamiento.



La situación de Jennifer y sus invitados no es única, ya que muchas personas se han visto afectadas por problemas similares con la aerolínea.



La falta de respuesta por parte de las compañías aéreas ha generado estrés y preocupación para aquellos que planean viajar.



"Esperamos que la aerolínea pueda solucionar este problema lo antes posible", dice Jennifer. "No solo estamos perdiendo dinero, sino que también estamos perdiendo tiempo y la oportunidad de disfrutar de este momento especial con nuestras familias y amigos", puntualizó.

Hoteleros preocupados por cancelación de vuelos



Algunos buscan la manera de trasladarse vía terrestre. Foto: Roger Urieles

Por la suspensión temporal de las operaciones de Viva Air en Colombia, los turistas que habían programado viajar a Santa Marta y Magdalena, así como los hoteleros de la región, están preocupados por las consecuencias económicas y la falta de conectividad.



La aerolínea había anunciado previamente problemas financieros y, después de suspender todas las rutas, los hoteleros y turistas se han visto afectados directamente.



El presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística en Magdalena, Ómar García, dijo que los hoteles han recibido cancelaciones de reservas y que los turistas que están actualmente en Santa Marta están tratando de encontrar soluciones a la suspensión de las operaciones de Viva Air.



"Es un golpe para la industria turística en Santa Marta y el Magdalena, que ya ha estado luchando durante la pandemia", dijo García. "Estamos trabajando con la aerolínea y las autoridades para encontrar una solución lo antes posible", sostuvo.

Gestiones desde la Alcaldía de Santa Marta

Por su parte, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, se dirigió a la terminal aérea a verificar lo que sucede y apoyar en posibles soluciones a este problema.



Johnson expresó su preocupación por el impacto que la suspensión de las operaciones de Viva Air tendrá en la ciudad: "Estamos trabajando en conjunto con la asociación hotelera y turística para garantizar que los turistas que tenían reservas en la ciudad puedan ser reubicados en otras aerolíneas y minimizar el impacto en la economía local".



Igualmente, gestionó un bus para trasladar pasajeros de forma gratuita a la ciudad de Barranquilla, donde existe disponibilidad de vuelos para que puedan retornar a sus regiones de origen.



“Verificamos las condiciones de las personas afectadas y gestionamos cinco vehículos que van saliendo a la capital del Atlántico. Estamos con hoteleros y Acodres unidos para generarles hospedaje y refrigerios a niños y adultos”, manifestó la mandataria.



La alcaldesa pidió al Gobierno Nacional que se priorice a Santa Marta como ciudad turística que puede verse duramente afectada por la no llegada de viajeros.



“La economía de este destino depende grandemente por el turismo, así que si no recibimos a los foráneos se generarán graves consecuencias para el gremio de hoteleros, comerciantes, restaurantes, taxistas y demás”, puntualizó Virna Johnson.



Las peticiones de los hoteleros

Los hoteleros de la ciudad están pidiendo a la aerolínea su apoyo y solidaridad con los pasajeros para solucionar esta situación, ya que estaban programados 1.500 pasajeros que iban a aterrizar en el destino, y se generan pérdidas económicas por la cancelación de reservas que ya fueron pagadas.



En el caso de Santa Marta, se encuentran afectados 8 vuelos hacia Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.



Desde la asociación Turística y Hotelera Cotelco Magdalena y todos sus afiliados, hacen un llamado a la calma para todos los turistas que tenían planeado llegar o salir de la ciudad, y a las autoridades competentes para que puedan generar una pronta solución a este inconveniente que afecta al sector turístico en general.



