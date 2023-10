Óscar 2.0: un robot de reciclaje que revoluciona la educación en Magdalena

En Santa Marta, la creatividad y la tecnología se unieron en un evento estudiantil que dejó a todos asombrados.



La feria de ciencia y tecnología de este año, organizada por la biblioteca de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena (Cajamag), fue un escaparate de invenciones sorprendentes y proyectos ingeniosos, todos creados por alumnos de los colegios de Magdalena.

Más de 2 mil niños, niñas y adolescentes de 29 municipios se congregaron para participar en este evento realizado en el marco del XXIII Encuentro de Experiencias Significativas de la Jornada Escolar Complementaria Yuluxa.



Este evento anual celebra la creatividad y la innovación de los estudiantes, destacando también sus logros en disciplinas deportivas, danza, música, medio ambiente, tecnología y mucho más.

Un robot profesor

Una de las estrellas de la feria fue el proyecto robótico Oscar 2.0, un robot interactivo construido con material reciclable y desechos tecnológicos por estudiantes de bachillerato de la institución Santa Teresa de Jesús, con el apoyo de otro alumno de grado 11 de la institución José Benito Barros y uno más de la Universidad del Magdalena.



Oscar 2.0 es un robot interactivo que está transformando la educación en el departamento.



Este invento, producto del ingenio de estudiantes de bachillerato, se ha convertido en un aliado en las aulas de clase y un ejemplo brillante de cómo la innovación puede surgir a partir de materiales reciclables y desechos tecnológicos.



Creado con un maniquí abandonado, tubos de PVC, un ordenador antiguo y altavoces desechados, Óscar es mucho más que una pieza de reciclaje.



Este robot inteligente, dotado de inteligencia artificial, no solo es capaz de mantener conversaciones naturales, sino que también puede asumir el papel de un profesor en el aula, proyectando lecciones interactivas en el pizarrón y brindando a los estudiantes una experiencia de aprendizaje única.

Los protagonistas detrás de este ingenio

“Este robot no solo optimiza la enseñanza en el municipio, sino que también ha abierto las puertas a un emocionante mundo de tecnología para estos jóvenes”, expresó el docente.



Óscar no se limita a permanecer en un solo lugar, puede desplazarse gracias a ruedas controladas por un remoto de madera. Su capacidad para mover la cabeza y los brazos lo convierte en un compañero de aprendizaje dinámico. A través de un chat de voz, responde preguntas y hasta puede ayudar en tareas específicas.



Para Duván Vega, estudiante de sexto grado, esta experiencia es emocionante y educativa.



"He aprendido mucho de tecnología y me apasiona. Lo mejor es que con esta innovación estamos contribuyendo a mejorar los procesos de enseñanza tradicional", dijo Duván.

Este robot inteligente está dotado de inteligencia artificial. Foto: Roger Urieles

Enrique Martínez, estudiante de la institución José Benito Barros, espera que Óscar continúe evolucionando con las herramientas tecnológicas adecuadas para convertirse en un recurso para toda la comunidad educativa.



"Sería genial que cada escuela tuviera su propio Óscar. Esto enriquecería las clases y proporcionaría a los profesores un aliado excepcional para explicar diversos temas", expresó Enrique.



La feria de ciencia y tecnología aplaudió el ingenio de estos jóvenes y su contribución a la sociedad. Óscar 2.0 no solo es un ejemplo de reciclaje creativo, sino también una historia que inspira y motiva a otros a poner a prueba la imaginación.



La feria organizada por la Biblioteca Cajamag también presentó una amplia gama de otros inventos creativos, desde proyectos de energía solar hasta sistemas de riego y muchos más.

